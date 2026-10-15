    • 15 de octubre de 2026 - 21:25

    Para evitar un desalojo, un hombre se subió al techo y se prendió fuego

    El sujeto de 46 años se roció con nafta y debió ser hospitalizado con quemaduras. Tras recibir el alta, la Justicia decidió suspender la medida.

    cordoba-un-hombre-se-subio-al-techo-de-su-casa-y-se-prendio-fuego-cuando-intentaban-desalojarlo-fotos-captura-de-videofacebook-2RS6UCHNPRCTDKVNO5KH4LRE4E
    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un violento y dramático episodio conmocionó a la localidad de Estación Juárez Celman, en la provincia de Córdoba, cuando un hombre de 46 años se subió al techo de una vivienda, se roció con nafta y se prendió fuego en un desesperado intento por impedir que las autoridades ejecutaran una orden judicial de desalojo.

    Leé además

    Foto: Gentileza de Panorama Jáchal.

    Tensión y un detenido por el desalojo de una casa del IPV en Jáchal
    Maricarmen.

    España: murió Maricarmen, la mujer cuyo desalojo desató una ola de protestas

    El hecho se registró este jueves al mediodía en un inmueble ubicado sobre la calle Los Eucaliptos al 120. En el lugar se desplegó un operativo a cargo de efectivos de la Departamental Colón de la Policía de Córdoba e inspectores judiciales que se presentaron para hacer cumplir la medida de desalojar a los ocupantes.

    Al percatarse de la presencia policial, el hombre se negó tajantemente a abandonar el lugar, trepó al techo de la propiedad sosteniendo un bidón de combustible y, en medio del operativo, se roció el cuerpo y generó la ignición.

    Asistencia médica y suspensión del procedimiento

    Ante el desesperante escenario, los propios policías intervinieron de urgencia para sofocar las llamas y solicitaron la asistencia inmediata de un equipo de emergencias médicas.

    El individuo asistido en el lugar presentó quemaduras de diversa gravedad en distintas partes del cuerpo, por lo que fue trasladado a un centro de salud de la zona. Tras ser evaluado por el personal médico de guardia y recibir la curación de sus heridas, fue dado de alta pocas horas más tarde.

    A raíz de la gravedad de lo sucedido y con el fin de priorizar la integridad física de las personas involucradas, las autoridades judiciales resolvieron suspender de inmediato la medida de desalojo. Hasta el momento no se informaron nuevas fechas para la reprogramación del procedimiento.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    un hombre fue mordido por una yarara y necesito diez ampollas de suero antiofidico para salvarse

    Un hombre fue mordido por una yarará y necesitó diez ampollas de suero antiofídico para salvarse

    Por Redacción Diario de Cuyo
    ley de salud mental: el senado firmo dictamen para habilitar las internaciones involuntarias

    Ley de Salud Mental: el Senado firmó dictamen para habilitar las internaciones involuntarias

    Por Redacción Diario de Cuyo
    no pienses mal: el insolito rescate del gato pajero que movilizo a todo cordoba

    "No pienses mal": el insólito rescate del "gato pajero" que movilizó a todo Córdoba

    Por Redacción Diario de Cuyo
    impactante postal en potrerillos: la bajante del dique dejo al descubierto la virgen del agua

    Impactante postal en Potrerillos: la bajante del dique dejó al descubierto la "Virgen del Agua"

    Por Redacción Diario de Cuyo