Para evitar un desalojo, un hombre se subió al techo y se prendió fuego

El sujeto de 46 años se roció con nafta y debió ser hospitalizado con quemaduras. Tras recibir el alta, la Justicia decidió suspender la medida.

Un violento y dramático episodio conmocionó a la localidad de Estación Juárez Celman, en la provincia de Córdoba, cuando un hombre de 46 años se subió al techo de una vivienda, se roció con nafta y se prendió fuego en un desesperado intento por impedir que las autoridades ejecutaran una orden judicial de desalojo.

El hecho se registró este jueves al mediodía en un inmueble ubicado sobre la calle Los Eucaliptos al 120. En el lugar se desplegó un operativo a cargo de efectivos de la Departamental Colón de la Policía de Córdoba e inspectores judiciales que se presentaron para hacer cumplir la medida de desalojar a los ocupantes.

Al percatarse de la presencia policial, el hombre se negó tajantemente a abandonar el lugar, trepó al techo de la propiedad sosteniendo un bidón de combustible y, en medio del operativo, se roció el cuerpo y generó la ignición.

Asistencia médica y suspensión del procedimiento Ante el desesperante escenario, los propios policías intervinieron de urgencia para sofocar las llamas y solicitaron la asistencia inmediata de un equipo de emergencias médicas.

El individuo asistido en el lugar presentó quemaduras de diversa gravedad en distintas partes del cuerpo, por lo que fue trasladado a un centro de salud de la zona. Tras ser evaluado por el personal médico de guardia y recibir la curación de sus heridas, fue dado de alta pocas horas más tarde.