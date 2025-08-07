Por qué se celebra San Cayetano cada 7 de agosto en Argentina Es el patrono del pan y del trabajo a quien, cada año, miles de fieles le rinden homenaje.

Cada año, el 7 de agosto, miles de personas se congregan en el Santuario de San Cayetano, ubicado en el barrio porteño de Liniers, para agradecer o pedir por trabajo y alimento. La escena siempre es conmovedora: filas interminables de fieles que, durante horas —incluso toda la noche— esperan para tocar la imagen del santo, elevar una oración o simplemente renovar su fe.

Pero, ¿por qué se celebra a San Cayetano en esta fecha y qué lo convirtió en el patrono del pan y del trabajo en la Argentina? La historia combina hechos religiosos, contexto social y una devoción popular que creció con fuerza en tiempos de crisis.

¿Quién fue San Cayetano?

Cayetano de Thiene nació el 1º de octubre de 1480 en Vicenza, Italia. Proveniente de una familia acomodada, estudió Derecho en la Universidad de Padua y más tarde ingresó a la vida eclesiástica. En Roma, fue secretario del Papa Julio II y, tras su muerte, se ordenó sacerdote.

Como presbítero, fundó la Orden de Clérigos Regulares Teatinos, que promovía una vida austera, de oración, renuncia a los bienes materiales y servicio a los más pobres y enfermos. Se negó a recibir limosnas y dedicó su vida a obras de caridad, incluso fundando instituciones como los Montes de Piedad, antecesores de los bancos públicos.

Murió el 7 de agosto de 1547 en Nápoles, a los 66 años. Fue beatificado en 1629 por el Papa Urbano VIII y canonizado en 1671 por el Papa Clemente X.

¿Por qué se lo considera el patrono del trabajo?

Aunque San Cayetano fue canonizado en el siglo XVII, su vínculo con el trabajo y la economía no se consolidó hasta mucho después, y tuvo un origen específicamente argentino.

Durante la década de 1930, la Argentina sufría las consecuencias del colapso económico global de 1929, con altos niveles de desempleo y pobreza. En ese contexto, el sacerdote Domingo Falgioni, director espiritual de los Círculos de Obreros Católicos, promovió la figura de San Cayetano como intercesor por el trabajo y el pan.

Falgioni diseñó una estampa en la que el santo aparecía con el Niño Jesús en brazos y una espiga de trigo, símbolo del alimento. Esa imagen se volvió icónica y comenzó a circular entre los trabajadores y sectores populares, que adoptaron al santo como protector en tiempos difíciles.

El Santuario de Liniers y la celebración en Argentina

El epicentro de la devoción en Argentina es el Santuario de San Cayetano, ubicado en Cuzco 150, en Liniers. Fundado en 1875 por la Sociedad Hijas del Divino Salvador, se transformó con el tiempo en uno de los principales puntos de peregrinación del país.

Cada 7 de agosto, cientos de miles de personas llegan al santuario desde distintos puntos de Buenos Aires y del interior del país. La mayoría lo hace para pedir trabajo o agradecer por tenerlo, una muestra de fe profundamente arraigada en la cultura popular argentina.

Más allá de lo religioso, la figura de San Cayetano se convirtió en símbolo social y político, especialmente entre los sectores más vulnerables. En ese sentido, la celebración anual refleja una combinación de religiosidad popular, reclamo por derechos y esperanza.