Presupuesto 2026: aumento en salud, jubilaciones, educación y discapacidad El Presidente da así una respuesta a los temas calientes que lo acorralan. Igualmente, advirtió que "el equilibrio fiscal no se negocia".

El presidente Javier Milei presentó anoche en cadena nacional, los puntos más importantes del Proyecto de Presupuesto 2026, ratificó el rumbo de la economía, advirtió que “el equilibrio fiscal es la piedra angular de su Gobierno” y advirtió que ese principio “no es negociable”. Sin embargo, adelantó que en la hoja de ruta para el año viene está contemplado un aumento en el gasto para jubilaciones en un 5% y otro 17% en salud, ambas partidas por encima de la inflación. “El gasto en educación también aumenta un 8% por encima de la inflación”, adelantó el mandatario al explicar que este presupuesto que será enviado al Congreso le asigna 4.8 billones de pesos a las universidades nacionales. Además, el Jefe de Estado anunció que, habiendo realizado las auditorias pertinentes, el monto recibido por cada pensionado por discapacidad también aumentará en un 5% por encima de la inflación para 2026″. Y recalcó: “En definitiva, si el presupuesto es el plan de gobierno, y el 85% está destinado a educación, salud y jubilaciones, quiere decir que la prioridad de este Gobierno, tal como siempre dijimos, es el capital humano”.

Estos anuncios del Presidente parecen ir en sintonía con el “reconocer errores” y actuar en consecuencia, como dijo la noche del domingo 7 de septiembre tras la paliza electoral de La Libertad Avanza (LLA) en las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires.

Justo estos son los temas que desataron un crisis política en el gobierno ya que fueron las banderas que tomó la oposición en el Congreso para avanzar con distintas leyes, la mayoría vetadas pero que aún tienen final abierto en Diputados y el Senado.

Además, fueron los temas calientes que desataron un fuerte reclamo popular en las calles y, que sin duda, fueron clave para el revés en las urnas en Buenos Aires, un antecedente que complica el panorama del oficialismo de cara a las legislativas nacionales del 26 de octubre.

Como nunca antes en su presentación, Milei le habló directamente a la gente intentando generar algo de la empatía que se le reclama. Le habló a millones de argentinos que aún “no perciben en su realidad” los resultados económicos que proclama el Gobierno.

“Celebramos la baja de la inflación, la baja de la pobreza y la salida del cepo como grandes logros porque efectivamente lo son. Durante los últimos años, muchos argentinos lo han perdido todo, por eso, más allá del éxito de nuestra gestión, entendemos que muchos aun no lo perciban”. “Hay una relación directa entre el equilibrio fiscal y el crecimiento, fallar es volver a caer en el pozo”, arrancó su discurso el Presidente.

Con el claro objetivo de mostrar gestión y mirar el futuro con optimismo, Milei afirmó que “lo peor ya pasó. Y fue allí que le habló a la gente directamente: “Por eso quiero agradecerles por el enorme apoyo que han demostrado en este primer período, son los protagonistas de este proceso, son los que abrazaron las ideas de la libertad, el temple de los argentinos es heroico y por eso les quiero dar las gracias”.

El primer mandatario también afirmó que “todos los experimentos posibles fueron ensayados en este país por los más variados alquimistas de la economía”, al defender el equilibrio fiscal y cuestionar la emisión monetaria. “Es precisamente por eso que a veces nos entusiasmamos de más, porque nos emociona el futuro que vemos en el horizonte, peor también es precisamente por eso que esta vez el esfuerzo que los argentinos estamos haciendo vale la pena”. “Lo peor ya pasó, nos costó mucho llegar aquí, sabemos que el camino es arduo, pero el rumbo es el correcto, no aflojemos”, agregó

Para terminar, Milei dejó una reflexión. Nos ha costado mucho llegar aquí. Todos hemos hecho enormes esfuerzos para salir del pozo en el que estábamos cuando asumimos. Tenemos que entender que si no terminamos el proceso de cambio que hemos emprendido, habremos tirado a la basura todo ese esfuerzo”.

> Los números del Presupuesto 2026

La base del Presupuesto 2026 implica la continuidad del achique del gasto público de acuerdo al compromiso asumido con el FMI . Por eso, en primer lugar, prevé profundizar el recorte de subsidios a la energía, con una consecuente suba de las tarifas de electricidad y gas, en relación al creciente aumento de sus costos, y con el objetivo de mejorar la calidad del servicio. En ese sentido, el Fondo prevé una reducción de 1% a 0,8% del peso de los subsidios en el PBI. A su vez, tampoco se esperan cambios en la obra pública. Por el contrario, el Gobierno espera avanzar con las primeras privatizaciones luego de haber fijado las condiciones de los procesos. En segundo lugar, el Gobierno estima una inflación anual cercana a 14% para 2026, por lo que prevé un IPC mensual de poco más de 1% a lo largo del año. La acumulada entre enero y agosto de 2025 es de 19,5%. El Gobierno calcula que el año terminará cerca de 23%. Por otro lado, el crecimiento previsto del PBI rondaría el 4,5%, proyección que los analistas privados anticipan que será difícil que se cumpla por el estancamiento de la actividad económica desde abril y la continuidad de las tasas altas que esperan para incluso pasadas las elecciones. En tanto, el superávit primario pasaría de 1,6% del PBI en 2025 a 2,2% en 2026, sin incluir el pago de intereses de deuda. Para el periodo 2027-2030, prevé un alza a 2,5%. En cuanto a las partidas, se espera un leve incremento, con un aumento del gasto previsional del 6,7% del PBI este año a 6,8% en 2026 y mantener la asistencia social en 3,2%. Por su parte, el Fondo espera que el Gobierno sienta las bases para las reformas estructurales pendientes como la tributaria, la laboral y previsional. Día D para los vetos

La convocatoria a una sesión especial de Diputados, convocada por la oposición para mañana, para tratar los vetos del Poder Ejecutivo a leyes como la Emergencia Sanitaria en Pediatría y la de Financiamiento de la educación universitaria, entre otras, quedó confirmada ayer. La cita es para las 13.

>Reparten ATN a cuatro provincias

En el medio del conflicto con gobernadores por el veto a la Ley que establecía una reforma en la distribución de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), el gobierno nacional transfirió $ 12.500 millones a cuatro provincias por ese mismo concepto.

“Las provincias que recibieron los ATN fueron Misiones por $ 4.000 millones; Entre Ríos por $ 3.000 millones; Santa Fe por $ 3.000 millones y Chaco por $ 2.500 millones”, precisó un informe de la consultora Politikón Chaco.

El trabajo indica que “si bien aún no se conoce con exactitud el tipo de emergencia manifestada que motivó estos envíos, lo relevante del caso es que se dio en un contexto de conflicto por este mismo instrumento y que, además, ya supera con creces lo transferido durante todo el pasado mes de agosto, cuando fueron por apenas $ 3.000 millones”.

“Entre Ríos es la provincia que sacó ventaja este último tiempo, ya que el único envío de agosto fue para esa provincia y sumó otro ATN en septiembre, totalizando así $ 6.000 millones en ATN en los últimos dos meses”, añadió el parte.

Cabe recordar que en esa provincia hay una alianza electoral entre los oficialismos provincial y nacional: el gobernador Frigerio cerró el acuerdo con La Libertad Avanza (LLA) y presentan candidatos en conjunto, siendo los representantes de LLA los cabezas de lista tanto para Diputados como para Senadores.

Lo mismo ocurre en Chaco, una de las provincias beneficiadas con ATN durante septiembre: los cabezas de lista para Diputados y para Senadores son de LLA que va en alianza con el oficialismo chaqueño. En cambio, los gobernadores de Santa Fe y Misiones son críticos del oficialismo nacional.