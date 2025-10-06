Próximo fin de semana largo en Argentina: cuándo es el feriado de octubre 2025 Se viene un feriado que llevará a tres días sin actividad

Los ciudadanos argentinos que tienen la inquietud sobre si hay feriado en octubre 2025 deben saber que hay una jornada de receso en el mes y corresponde al Día del Respeto a la Diversidad Cultural. Esta conmemoración, que originalmente es el 12 de octubre, este año se traslada al viernes 10, por lo que queda conformado un nuevo fin de semana largo de tres días.

Esta decisión, establecida mediante la Resolución 139/2025 y publicada en el Boletín Oficial, busca optimizar los períodos de descanso extendido para los trabajadores en todo el territorio nacional, en línea con un nuevo criterio para la gestión de los asuetos.

La medida tiene como efecto inmediato la creación de un período de asueto que se extenderá desde el viernes 10 hasta el domingo 12 de octubre. Este fin de semana prolongado permitirá a muchos ciudadanos disfrutar de un descanso adicional, fomentando actividades recreativas y el turismo interno.

Es fundamental destacar que el viernes 10 de octubre ha sido categorizado explícitamente como un feriado nacional, y no como un día no laborable, lo cual tiene implicaciones significativas en el ámbito laboral y salarial para empleadores y empleados.

Este traslado se enmarca en un nuevo criterio para la modificación de feriados nacionales, establecido por el Gobierno. Este nuevo marco legal determina que los asuetos catalogados como “trasladables” que originalmente coinciden con un día del fin de semana pueden ser corridos de fecha.

El objetivo central de esta medida es subsanar un vacío legal que existía en la ley 27.399, la cual regula los feriados nacionales, pero no especificaba con claridad qué hacer en los casos en que estas fechas coincidían con sábados o domingos, generando incertidumbre y desaprovechando la oportunidad de generar fines de semana largos.

La nueva reglamentación no altera el régimen de los feriados inamovibles, los cuales continuarán celebrándose en su fecha original sin posibilidad de traslado.

La medida alcanza únicamente a los feriados catalogados como “trasladables” en la normativa vigente. Esto significa que solo aquellos días ya definidos como trasladables podrán ser movidos si coinciden con un fin de semana.

En ese sentido, se habilita que estos asuetos puedan trasladarse al viernes inmediato anterior o al lunes siguiente, según lo determine la autoridad competente.

Es importante subrayar que la reglamentación no impone de manera automática el corrimiento, sino que simplemente habilita la posibilidad de hacerlo, permitiendo una mayor flexibilidad en la planificación de los calendarios laborales y turísticos y potenciando los beneficios de los días de asueto.

Los feriados que quedan en 2025

Octubre

Viernes 10 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (feriado trasladable)

Noviembre

Viernes 21 de noviembre: día no laborable puente.

Lunes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (se traslada del jueves 20 de noviembre por ser un feriado trasladable).

Diciembre