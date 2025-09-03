Qué son los Fondos Comunes de Inversión y cómo funcionan Van ganando terreno entre los ahorristas como alternativa al plazo fijo. Se puede comenzar con montos mínimos. Se necesita abrir una cuotapartista en un banco o sociedad de bolsa que es gratis. Son muy flexibles.

En un mercado financiero revuelto en medio de la campaña electoral, los Fondos Comunes de Inversión (FCI) ganan terreno como una alternativa de inversión entre los ahorristas argentinos que buscan proteger su dinero y hacerlo crecer, sin necesidad de ser expertos en finanzas.

Invertir en un Fondo Común desde cero es más simple de lo que parece: se puede comenzar con montos bajos, elegir el fondo que más se ajuste al perfil personal de riesgo y dejar que un equipo de expertos se encargue de gestionar la cartera.

Esto convierte a los FCI en una opción accesible para quienes quieren potenciar sus ahorros sin tener que seguir el mercado todos los días.

A diferencia de un plazo fijo, que tiene un plazo obligado de permanencia mínimo de 30 días y un máximo de un año y con riesgo cero, en el caso de los FCI, no se debe fijar un plazo de forma anticipada por lo que ofrece una inversión más flexible, pero con cierto riesgo.

¿Qué es un Fondo Común de Inversión y cómo funciona?

Un Fondo Común de Inversión permite que muchas personas inviertan en conjunto. El dinero recaudado se administra de forma profesional y se reparte entre distintos activos financieros: bonos, acciones, plazos fijos, entre otros. El objetivo es diversificar y tratar de hacer crecer el capital con menos riesgo.

Generalmente, estos están a cargo de un banco o una sociedad de bolsa, que los aloca en diferentes tipos de activos para generar rentabilidad.

En lugar de que cada inversor tenga que decidir en qué invertir, lo hace un profesional.

El resultado dependerá del rendimiento de esas inversiones: se gana (o se pierde) según cómo le va al fondo. Además, no se requieren montos mínimos para comenzar, se puede entrar o salir fácilmente, y consultar el rendimiento en cualquier momento.

Para ‘hacer‘ un fondo de inversiones (es decir, para que te gestionen tu dinero en uno), debes abrir una cuenta de cuotapartista en una institución financiera como un banco o una casa de bolsa, y luego suscribir el fondo que más se ajuste a tus necesidades e inversión.

Para invertir, se suele hacer desde la banca en línea, seleccionando un fondo y realizando una transferencia de dinero.

Pasos para Invertir en un Fondo de Inversión

1. Abrir una cuenta de cuotapartista: Accede a la plataforma en línea de tu banco o una casa de bolsa (como la del Banco Provincia, HSBC, o BBVA) y solicita la apertura de una cuenta para operar con fondos.

Es una cuenta es gratis, no tiene costo de apertura ni mantenimiento y que la utiliza la Sociedad Gerente del Fondo para registrar las inversiones; allí se acreditarán las cuotapartes. En tanto, para el rescate de fondos los ahorristas solo deben hacer click en ‘Suscripción o Rescate de fondos‘ y seguir los pasos propuestos.

2. Elegir el fondo de inversión: Hay una gran oferta por eso es clave investigar los diferentes tipos de fondos disponibles (de renta fija, variable, mixtos, en pesos en dólares, etc.) y selecciona aquel que mejor se alinee con tus objetivos financieros, perfil de riesgo y plazo de inversión.

3. Realizar la inversión: Una vez que tengas la cuenta y el fondo seleccionado, puedes suscribir tu inversión realizando una transferencia desde tu cuenta bancaria a la cuenta del fondo.

4. Seguimiento de la inversión: Puedes monitorear el rendimiento de tu fondo a través de la misma plataforma, y realizar suscripciones (agregar más capital) o rescates (retirar tu dinero) según lo necesites.

Los tipos de fondos

Fondos de Liquidez (Mercado de Dinero): se trata de una inversión muy conservadora. Recomendada para los que quieren invertir su dinero a corto plazo, con liquidez inmediata y libre de fluctuaciones de precios.

Fondos de Bonos o de Renta Fija: representan una inversión a mediano/largo plazo. Son de rendimiento y fluctuaciones de precio moderados.

Fondos Mixtos: combinan distintos activos financieros, tales como bonos, acciones y plazos fijos. Su riesgo y rendimiento dependerán del comportamiento de cada uno de ellos.

Fondo de Acciones o de Renta Variable: representan una inversión a largo plazo. Son de rendimientos potencialmente elevados y están sujetos a las fluctuaciones de precios de los mercados bursátiles.

Aspectos importantes a considerar