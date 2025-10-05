Quién va a encabezar la lista de diputados de La Libertad Avanza tras la renuncia de Espert a su candidatura Conocé quién ocupará el primer y segundo lugar de la lista para diputados en la provincia de Buenos Aires.

José Luis Espert bajó su candidatura a diputado por la provincia de Buenos Aires en medio del escándalo por sus presuntos vínculos con Fred Machado. Su salida reconfigura la lista de diputados de La Libertad Avanza (LLA) a menos de tres semanas de las elecciones del 26 de octubre.

Si bien la renuncia de Espert todavía no está presentada en la Justicia Electoral, se espera que se concrete en las próximas horas.

Una vez formalizada la renuncia de Espert, la expectativa es que Diego Santilli —actual diputado del PRO— ocupe el primer lugar de la lista, mientras que la periodista y modelo Karen Reichardt quedaría como segunda candidata.

El decreto 171/2019, que regula la paridad de género en las listas electorales, dispone que si un candidato renuncia, su lugar debe ser ocupado por la persona del mismo género que le sigue en el orden. Es por eso que Diego Santilli sería el primero en la lista y Reichardt quedaría en la segunda posición. Pareja quedaría tercero y todos los candidatos varones ascenderían un puesto en la nómina.

Cómo quedarían los candidatos de La Libertad Avanza en PBA

Diego Santilli

Karen Reichardt

Sebastián Pareja

Gladys Humenuk

Alejandro Carrancio

Johanna Sabrina Longo

Alejandro Finocchiaro

Miriam Niveyro

Sergio “Tronco” Figliuolo

Giselle Castelnuovo

Miguel Smuckler

María Florencia De Sensi

Álvaro García

María Luisa Gonzales

Joaquín Ojeda

Andrea Vera

Carlos Pirovano

Ana Tamagno

Javier Sánchez Wrba

Martina Leon

El mensaje de Javier Milei tras la decisión de Espert de bajarse de su candidatura

Tras el anuncio de Espert, el Presidente se expresó en las redes sociales: “El proceso de cambio profundo que estamos llevando adelante es lo único que importa. No vamos a permitir que una operación maliciosa lo ponga en riesgo. Esto es una causa al servicio de cambiar el país. La Argentina siempre está por encima de las personas”.

Y sostuvo: “Garantizar el cambio es más importante que cualquiera de nosotros. Aunque nos quieran ensuciar, no somos lo mismo. La Libertad Avanza o Argentina retrocede”.