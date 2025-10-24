Regresa a la Argentina el ave extinta que puede cazar mamíferos que triplican su tamaño Considerada uno de los depredadores más imponentes del continente, esta majestuosa ave rapaz, se alimenta principalmente de mamíferos.

Un importante hito en la conservación de la fauna sudamericana sorprendió a los investigadores: tras más de dos décadas, lograron fotografiar un ejemplar juvenil de águila harpía en la selva misionera de Argentina.

Considerada uno de los depredadores más imponentes del continente, esta majestuosa ave rapaz, se alimenta principalmente de mamíferos, representa un símbolo de fuerza y equilibrio ecológico.

Las aves rapaces son aquellas que cazan y se alimentan de otros animales, utilizando principalmente su vista aguda, garras fuertes y pico curvado para capturar y desgarrar a sus presas. También se las conoce como aves de presa.

Su reaparición es una señal alentadora del buen estado ambiental de la región y subraya la necesidad de proteger los ecosistemas naturales para garantizar la supervivencia de esta y muchas otras especies.

El regreso del águila harpía: un hallazgo histórico

La imagen del joven ejemplar fue capturada por los investigadores Manuel Encabo y Sergio Moya, fruto de más de 20 años de trabajo constante. Ambos científicos han recorrido incansablemente las reservas naturales de Misiones y otras provincias argentinas como Formosa, Salta y Jujuy, buscando a esta esquiva especie. Hasta ahora, sus esfuerzos habían dado resultados con otras aves rapaces, pero nunca con la harpía.

El hallazgo se logró gracias a su conocimiento profundo del terreno, el uso de cámaras de largo alcance y el monitoreo acústico de sonidos específicos de la especie. En una mañana de julio, finalmente pudieron observar y documentar al ejemplar juvenil, estimado en unos dos años de edad. Este registro ofrece valiosa información sobre la presencia y estado poblacional de la especie en el país.