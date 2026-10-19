Retiro voluntario para estatales: cómo es el plan que lanzó el Gobierno nacional

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El Gobierno nacional oficializó este lunes un nuevo régimen de retiro voluntario para empleados de la Administración Pública Nacional centralizada, mediante el Decreto 1203/2026, publicado en el Boletín Oficial. La inscripción estará abierta del 1 al 30 de noviembre de 2026, con posibilidad de una prórroga única de hasta 30 días.

El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, informó que hay 20 mil trabajadores en condiciones de acogerse al plan. Además incluye una cláusula contra “la puerta giratoria”: quienes acepten dejar su cargo no podrán volver a ser contratados en la administración pública durante 8 años.

La medida establece compensaciones según la edad, los aportes jubilatorios y la antigüedad de cada agente. El régimen no está dirigida a un organismo específico, aunque excluye a las Fuerzas Armadas y de seguridad, la Secretaría de Inteligencia de Estado, el Servicio Exterior, entre otros sectores.

ANSES, por su parte, abrió en septiembre la segunda etapa de su Plan de Retiros de Voluntad Recíproca. La convocatoria, destinada a trabajadores de planta permanente ingresados antes del 1 de enero de 2024, cerró el 30 de septiembre y contempló compensaciones de hasta 19 haberes brutos, además de una prohibición de reingreso al Sector Público Nacional durante cinco años.

El Decreto 1023/26 con firma de @JMilei, @diegosantilli y quien escribe, lanza un retiro voluntario para empleados de la administración pública (unos 20.000 son elegibles para participar, si así lo desean). Para evitar una puerta giratoria quienes participen no pueden volver a la administración (o deben devolver el dinero previamente). Seguimos buscando maneras de reducir el gasto público para seguir bajando impuestos. VLLC!