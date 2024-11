Revelaron la causa de muerte de la nena de 12 años que se ahogó en un parque acuático en Córdoba El hecho ocurrió a pocos kilómetros de Villa Carlos Paz, mientras la menor participaba de su viaje de egresados.

Una niña de 12 años murió hace quince días en el parque acuático Mundo Cocoguana, ubicado a pocos kilómetros de Villa Carlos Paz, Córdoba, mientras participaba de un viaje de egresados junto a sus compañeros del colegio Sagrado Corazón.

Según explicó su abuela paterna recientemente, el motivo del fallecimiento fue una “muerte súbita”. En una carta, la mujer expresó gratitud hacia la institución educativa, la empresa de turismo y el parque acuático, y aseguró que “nadie tuvo la culpa” de lo ocurrido. “Dios nos la prestó solo por 12 añitos, pero en este tiempo solo sembró amor. Nos dejó un sendero lleno de rosas, el cual transitaremos hasta que Dios nos llame para reencontrarnos con ella”, manifestó la abuela en su mensaje, difundido por Arriba Córdoba.

El suceso se produjo en una de las piletas con tobogán del parque, cuando el bañero divisó a la menor en el fondo de la piscina. De inmediato, el personal del parque activó el protocolo de asistencia y procedió a realizar maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP). Una ambulancia llegó al lugar en pocos minutos; sin embargo, a pesar de los esfuerzos, la niña no mostró signos de recuperación, y se confirmó su fallecimiento en el sitio.

Días después del hecho, la fiscal del turno N°1 de Villa Carlos Paz, Silvana Páez, ordenó la realización de una autopsia para establecer las causas exactas de la muerte. El informe preliminar concluyó que el cuerpo de la niña no presentaba lesiones externas ni internas y que los pulmones no contenían agua, descartando así la hipótesis de un ahogamiento en la piscina. No obstante, el informe forense no ofreció una causa concluyente del deceso, por lo que se esperan estudios complementarios que puedan arrojar más precisiones.