Rige la veda electoral en Buenos Aires: ¿cuáles son las actividades que están prohibidas? Desde las 8 de este viernes rige la veda electoral en la provincia de Buenos Aires. Estará vigente hasta tres horas después del cierre de los comicios.

A partir de las 8 de este viernes comienza oficialmente la veda electoral en la provincia de Buenos Aires. Durante este período, que se extenderá hasta el cierre de los comicios, el domingo a las 21, regirá una serie de restricciones para garantizar un proceso electoral tranquilo y sin interferencias externas.

Los votantes bonaerenses elegirán 1.500 cargos provinciales y municipales, y el cumplimiento de estas normas es fundamental para evitar cualquier tipo de presión o influencia en la jornada electoral.

Tal como establece la legislación vigente, los días previos y el mismo día de las elecciones estarán restringidas distintas actividades vinculadas al proselitismo. A continuación, te contamos qué está prohibido y qué no se podrá hacer durante este período de veda electoral.

Las principales restricciones de la veda electoral

De acuerdo con la legislación vigente, las limitaciones alcanzarán en particular los siguientes puntos:

Prohibición de la venta de bebidas alcohólicas: desde el sábado a las 20, quedará suspendida la venta de alcohol en todo el territorio provincial

No se permitirá la portación de armas: estará prohibido portar armas, garantizando un ambiente de seguridad para la jornada de votación

Suspensión de espectáculos públicos y reuniones: quedarán suspendidos los espectáculos populares, deportivos y cualquier reunión pública que no esté directamente vinculada al acto electoral

Prohibición de la difusión de encuestas y sondeos: no se podrá realizar ninguna publicación de encuestas o sondeos de intención de voto hasta las 22 horas del domingo 7 de septiembre

¿Quiénes deben cumplir con las restricciones?

Las restricciones son de cumplimiento obligatorio, tanto para los candidatos como para la ciudadanía en general. Todas estas medidas buscan garantizar que la votación transcurra en un clima de paz, sin influencias externas que puedan alterar la decisión de los votantes.

Por tal motivo, habrá sanciones y multas para aquellos que infrinjan estas normativas, que pueden incluir la impugnación de actividades proselitistas o incluso la nulidad de algunos votos.