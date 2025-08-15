Santa Fe: intentaba sacar a su perro de las vías y murió atropellada por un tren Ocurrió en la localidad de San Lorenzo. La mujer estaba rescatando a su mascota, que se había escapado, cuando fue embestida por la formación

Una mujer de 59 años murió este viernes en Santa Fe tras ser embestida por un tren mientras intentaba rescatar a su perro de las vías. Según informaron los bomberos locales, el animal se había escapado y la víctima trataba de sacarlo del carril cuando fue alcanzada por una formación del Nuevo Central Argentino (NCA).

El hecho ocurrió minutos antes de las 22 del jueves, en las inmediaciones de las calles Suiza y Uruguay, en la localidad de San Lorenzo. La mujer, identificada como Delia Cáceres, paseaba a sus perros cuando uno de ellos huyó hacia las vías.

En el intento de salvarlo, fue atropellada. El perro murió en el acto, de acuerdo con medios locales, mientras que la víctima debió ser trasladada de urgencia a un hospital local con heridas graves.

A raíz del impacto, la víctima perdió el conocimiento y sufrió múltiples traumatismos. Fue trasladada primero al Hospital Granaderos a Caballo de la misma localidad y, debido a la gravedad de las lesiones, la derivaron al Hospital Escuela Eva Perón de la ciudad de Granadero Baigorria, donde falleció a las 7 horas de este viernes.

De acuerdo con el medio El Once, la mujer vivía a unos 50 metros del lugar del accidente. En el operativo intervinieron Bomberos Voluntarios y Zapadores de San Lorenzo, personal de la comisaría 7ª y agentes de Tránsito municipal.

La Fiscalía de San Lorenzo investiga las circunstancias del accidente.

Un motociclista murió tras ser arrollado por el Tren Sarmiento en Morón

El pasado 16 de julio, un hombre de 35 años perdió la vida tras ser arrollado por una formación del Tren Sarmiento en el paso a nivel de la calle San Martín, en el partido bonaerense de Morón.

El impacto ocurrió cuando la barrera estaba baja, según confirmó un transeúnte que vio el accidente. La víctima, que circulaba en moto, fue arrastrada por la formación aproximadamente una cuadra.

La formación involucrada circulaba sin pasajeros y en dirección a Liniers, según indicaron en un móvil de Crónica TV. Como consecuencia del siniestro, el servicio se vio interrumpido.

En la escena trabajaron bomberos y efectivos de la Policía Federal, para remover la moto y el cuerpo del hombre, además de realizar las tareas de peritaje. El vehículo de la persona quedó completamente destrozado, tal como se puede observar en las imágenes adjuntas.

Testigos señalaron al móvil de Crónica TV que el motociclista intentó cruzar a pesar de la barrera baja.

“Yo venía caminando, me estaba yendo a trabajar a Caballito. Vi cómo lo chocaba. Había un colectivo de costado, la moto no lo vio -al tren- y justo quiso pasar. Se ve que venía con auriculares y no escuchó”, aseguró uno.

El mismo testigo agregó: “Lo llevó puesto. Le dejó la moto hecha pelota. Yo di la vuelta para ver si el muchacho estaba vivo y no. Es horrible, más que nada para la familia”.

A principios de julio, una persona falleció y otra sufrió traumatismo de cráneo debido a un impacto entre un auto y una formación del tren Urquiza.

Este medio pudo reconstruir que la pareja, que circulaba en una camioneta gris, terminó incrustada contra las barandas del cruce de peatones en el paso a nivel, luego de atravesar las vías. El vehículo quedó con el frente parcialmente destruido y de acuerdo a los registros fílmicos a los que tuvo acceso Infobae, se pudo observar que la puerta del conductor estaba totalmente dañada. Como consecuencia, el vidrio quedó astillado en ese mismo lado y el capot completamente levantado.

Fuentes del SAME indicaron que se trataba de un matrimonio de adultos. La mujer tuvo que ser trasladada a un nosocomio debido a las heridas sufridas en su cabeza, mientras que el hombre falleció tras el choque.