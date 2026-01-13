Se derrumbó el techo de un centro médico: al menos 6 pacientes heridos La institución depende de la obra social OSECAC, con sede en la avenida Medrano

Un derrumbe impactó esta mañana en la sede del Centro Médico OSECAC, ubicado en el barrio de Palermo, causando al menos seis pacientes heridos.

La institución sanitaria, ubicada en Medrano 1164, entre las calles José Antonio Cabrera y Gorriti, sufrió el colapso del techo en el primer piso, mientras recibía las visitas de pacientes.

Según informaron, hay un hombre, dos mujeres y otras tres personas que recibieron atención médica por el incidente.

Según los reportes de los equipos de emergencia, tres pacientes recibieron atención médica en el lugar, mientras que otros tres fueron trasladados al Hospital Durand, el Hospital Fernández y el Hospital Ramos Mejía.

El operativo de emergencia incluyó la intervención de 22 móviles provenientes de distintas unidades de asistencia y rescate, sin la utilización de recursos aéreos. Equipos del SAME y bomberos concentraron sus tareas en la zona, con apoyo del grupo K9 para la búsqueda y localización de posibles afectados.Las autoridades continuaban trabajando en la evaluación de la estructura y en la identificación de las causas del colapso, mientras seguía la asistencia a los pacientes y la supervisión de la seguridad en la zona.