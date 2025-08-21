Se despertó el dólar oficial: trepó casi $23 en dos ruedas y dejó atrás el piso de $1.300

El dólar busca un equilibrio tras las nuevas medidas del BCRA

El presidente de Dracma Investments, Santiago López Alfaro, señaló en diálogo con Ámbito que el tipo de cambio todavía “no terminó de ajustarse” tras los cambios que llevó adelante el BCRA con respecto al manejo de liquidez de los bancos y las altas tasas.

En ese sentido, el economista aseguró que es probable que el dólar se sostenga dentro del rango actual hasta las elecciones de medio término, alejado de los picos que marcó a fines de julio a partir de las encuestas que indican un buen resultado para el oficialismo en las urnas.

La volatilidad de las tasas cortas condiciona la calibración en la liquidez

Fuentes del mercado remarcaron que la volatilidad de las tasas cortas actúa como una condicionante en la búsqueda de calibración en la liquidez del mercado de dinero, más allá de que el dólar no acuse demasiados impactos y se mantenga estable dentro de la franja de los $1.300.

El Chief Investments Officer de Wise Capital, Ignacio Morales, señaló que a diferencia de lo ocurrido lunes y martes, cuando la falta de demanda bancaria desplomó las tasas hacia el final de la rueda, el miércoles predominó la especulación.

“Los operadores aprovecharon la oscilación intradiaria para operar al descubierto y buscar ganancias rápidas”, al tiempo que “el BCRA reaccionó sacando a los bancos del mercado de cauciones y redirigiendo el excedente de pesos hacia colocaciones en la entidad”, a pesar de que la expectativa de una nueva caída de tasas mantuvo la tensión hasta el cierre.