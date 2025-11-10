Se viene “La noche de las heladerías”, el mapa de los locales adheridos en San Juan En todo el país se celebrará una nueva edición del evento que fomenta

Del 10 al 16 de noviembre, la Asociación de Fabricantes Artesanales de Helados y Afines (AFADHYA) llevará adelante una nueva edición -la número 41- de la Semana del Helado Artesanal, una celebración que se realiza en todo el país bajo el lema “El futuro es artesanal”.

Entre las actividades destacadas se encuentra La Noche de las Heladerías, que tendrá lugar el jueves 13, con promociones 2×1 en el cuarto kilo y música en vivo en numerosos locales adheridos a lo largo del país.

Además, AFADHYA, como lo hace cada año, propone un nuevo sabor frutal súper fresco e innovador. Se trata de Fruta D’ Oro, un sorbete de mango y banana (a base de agua) con un toque cítrico de lima y sembrado con un granizado de chocolate blanco. Una creación que surgió de la última Coppa D’Oro del Helado Artesanal celebrada en Argentina, donde maestros y maestras del helado de todo el país compitieron por presentar la mejor elaboración.

En qué horario es La noche de las heladerías 2025

El evento central de La Semana del Auténtico helado artesanal será La Noche de las Heladerías, el jueves 13 de noviembre, cuando a partir de las 19 horas 500 heladerías ofrecerán una promo 2×1 en 1/4 kg.

El consumo de helado en Argentina demuestra la gran pasión por este postre: cada persona come en promedio 7,3 kg de helado al año, llegando a 10 kg en verano. Los sabores favoritos, como el dulce de leche y el chocolate con almendras, mantienen su popularidad, aunque cada vez más personas se animan a probar otras opciones como el pistacho.

En San Juan se registró:

