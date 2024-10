Sofía Pacchi se presentó a declarar en la causa contra Alberto Fernández: “Voy a decir la verdad” La modelo y ex asesora de Fabiola Yañez presta declaración testimonial ante el fiscal Ramiro González.

Sofía Pacchi, la ex asistente de Fabiola Yañez, se presentó esta mañana en los tribunales federales de Retiro para declarar como testigo en la causa que investiga al ex presidente Alberto Fernández por violencia de género contra la ex primera dama.

Pacchi ingresó junto a Fernando Burlando a la fiscalía de Ramiro González en el quinto piso de Comodoro Py 2002 para declarar bajo juramento de verdad en relación a si vio agresiones durante su paso laboral o privado por la residencia de Olivos.

