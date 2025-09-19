También el veto para el reparto de ATN quedó a un paso de caer La insistencia con la ley sumó más votos que cuando obtuvo la media sanción: fue 59 afirmativos, nueve negativos y tres abstenciones.

El Senado rechazó ayer el veto presidencial al proyecto de distribución automática de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) que impulsaron los gobernadores en busca de fondos. Así, la Cámara alta le , asestó otro revés al gobierno de Javier Milei, que continúa acumulando derrotas en el Congreso un día después que Diputados rechazara los vetos por el Garrahan y el financiamiento universitario.

Fue por 59 votos afirmativos, nueve negativos y tres abstenciones. Un llamado de atención para la Casa Rosada es que el rechazo al veto en el Senado de este jueves cosechó más adhesiones que la media sanción del pasado 10 de julio, cuando el cuerpo legislativo lo aprobó por 56 votos afirmativos.

La abrumadora mayoría se conformó con votos de la totalidad del interbloque peronista, parte de la Unión Cívica Radical (UCR), PRO y otros representantes provinciales. El sostenimiento del veto fue apoyado no solo por los libertarios, sino también por los senadores del PRO Luis Juez y Carmen Álvarez Rivero y Francisco Paoltroni.

Tras romper con los gobernadores a finales de junio pasado en una reunión en el CFI y la derrota electoral en la provincia de Buenos Aires, el Gobierno volvió a tender puentes en los últimos días con los líderes provinciales. Sin embargo, la suerte ya estaba echada en la Cámara alta.

En el horizonte Cámara de Diputados se avizora como el lugar de negociación entre los Estados provinciales y la Nación. La Cámara baja es un territorio menos hostil para Milei, aun cosechando derrotas y alguna victoria pírrica como el sostenimiento del veto al paquete jubilatorio.

También es un terreno en el que los mandatarios provinciales pueden esconder mejor sus cartas tanto para apoyos como para rechazos o ausencias. La semana pasada se efectivizaron varios giros bajo este concepto de ATN, aunque aclaraban que eran por compromisos anteriores.

La sesión fue presidida por la vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel, inició con un puñado de cuestiones de privilegio que ahondaron en reclamos al Poder Ejecutivo. Luego arrancó el debate por el proyecto de ATN.

El senador radical Maximiliano Abad, dijo que el veto de Milei “no es un hecho aislado” e indicó que “tiene que ver con una mirada centralista, donde los criterios y las prioridades están invertidas”. “El Gobierno nacional quiere sostener el equilibrio fiscal a costa de someter a las provincias”, remató.

Por su parte, el senador peronista Daniel Bensusán afirmó que a Milei le falta “compresión de texto o miente” porque, a su criterio, con el veto, “el Presidente quiere hacer creer que las provincias” usarán los fondos de ATN para gastos corrientes”.

El cierre estuvo a cargo del jefe de la bancada libertaria, Ezequiel Atauche, que defendió el veto presidencial: “Es una herramienta que la usaron todos los presidentes”. “Es el oportunismo político que ven de hacerse de fondos. Esa es la hipocresía que vinimos a desenmascarar. ¿Por qué no se quejaron antes?”, se preguntó.

> Aprobaron la Ley Nicolás

El Senado convirtió en ley el proyecto denominado “Ley Nicolás” que busca mejorar la atención de los pacientes y las condiciones de trabajo de los profesionales de la salud.