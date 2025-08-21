Tensión frente al Congreso: Prefectura aplicó el protocolo antipiquetes y desalojó a los manifestantes Agrupaciones sindicales y políticas protestan en el centro porteño. Hay sesión en el Senado: los legisladores debaten el financiamiento universitario y más fondos para el Garrahan.

Mientras el Senado debate sobre los decretos de facultades delegadas, que parte de la oposición intenta derogar, la policía desaloja a los manifestantes que protestan en las inmediaciones del Congreso.

La Prefectura aplicó el protocolo antipiquetes, ordenado por el Ministerio de Seguridad, y se vivieron momentos de tensión cuando intentaron liberar Avenida Yrigoyen al tránsito.

Adentro, los senadores debaten los decretos que transformaron o eliminaron diferentes organismos estatales, entre otros, la desregulación de la Marina Mercante, el Instituto del Teatro y la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares, el Banco Nacional de Datos Genéticos, el INTI y el INTA, y la eliminación de Vialidad Nacional.

Los mismos ya fueron rechazados por la Cámara de Diputados y si el Senado los sanciona quedarán derogados.

La sesión comenzó pasadas las 11 cuando la oposición consiguió quórum. El kirchnerismo, la UCR y bloques provinciales reunieron el número de legisladores para habilitar el debate, con 46 legisladores presentes y 26 ausentes.

Hoy también se debatirá un aumento de los fondos para el Hospital Garrahan. En ese sentido, la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) calculó el costo fiscal que implicaría el proyecto de Emergencia Pediátrica que la oposición buscará convertir en ley en el Senado.

Señalaron que equiparar las remuneraciones de personal destinado a la asistencia pediátrica y residentes del Hospital Garrahan al nivel salarial de noviembre de 2023 implicaría un gasto anual estimado en $133.433 millones.

La Cámara Alta también prevé tratar el financiamiento universitario, que junto al aumento de fondos al Garrahan, cuenta con media sanción en Diputados. El Gobierno ya alertó que vetará cualquier ley que ponga en riesgo el déficit cero.