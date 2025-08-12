Tolosa Paz: “La democracia argentina se encuentra atacada por el Presidente” La diputada peronista dijo que “hay muchos votantes de Milei” que hoy están “arrepentidos y con temor”, y que Milei solo logró “un equilibrio fiscal ficticio”

La diputada nacional Victoria Tolosa Paz (Unión por la Patria) afirmó hoy que “la democracia se encuentra atacada por el Presidente”, sostuvo que “hay muchos votantes de Milei” que hoy están “arrepentidos y con temor”, y aseguró que el Gobierno se apoya en “un equilibrio fiscal ficticio”.

“La democracia argentina se encuentra atacada por la máxima autoridad, que es el Presidente de la Nación”, con un “destrato absoluto hacia el Congreso, que es la institución que garantiza el funcionamiento del país”, señaló la legisladora en declaraciones al programa “Sin corbata” que se emite por Splendid AM 990.

Tolosa Paz dijo que Javier Milei “naturalizó que en la Argentina no tengamos Presupuesto Nacional discutido con la representación de los diputados y senadores”, porque hace con las cuentas fiscales “lo que le parece, que es en este caso la búsqueda de un equilibrio fiscal ficticio”.

La diputada peronista advirtió sobre “el cuento de la cadena nacional y de la sanción penal a los legisladores que hemos trabajado proyectos de ley que no digamos de dónde va a sacar la plata. Cómo le vamos a decir de dónde sacar la plata si no tenemos ni siquiera Presupuesto”, enfatizó

Consideró luego que los legisladores “ya nos las ingeniamos bastante, y en cada proyecto estamos dándole ideas sobre dónde hay plata para que las personas con discapacidad no se mueran esperando un medicamento o dónde puede mejorar mínimamente la condición de los jubilados”, subrayó.

Agregó que el país vive “una crisis económica de arrastre, porque (el ministro de Economía, Luis) Toto Caputo ya había endeudado a la Argentina, la economía estaba realmente dañada después de aquella deuda de 44.000 millones de dólares”, expresó.

“A Javier Milei lo votaron porque estaban cansados de la inflación, cansados de lo que no pudimos resolver bajo nuestros mandatos, pero hoy están realmente angustiados y arrepentidos”, aseveró.

Tolosa Paz opinó que en la ciudadanía argentina “sigue habiendo mucho temor sobre hasta dónde es capaz de llegar el Presidente en la búsqueda de una ilusión, que es que esta economía le está cerrando y puede cerrarle solo en un Excel”, ironizó.