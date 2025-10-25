Tormenta en el AMBA: cayeron más de 100 milímetros y hay inundaciones, barrios anegados y miles de usuarios sin luz La intensa lluvia esta madrugada dejó a un sector de la avenida General Paz bajo agua. También hay alerta amarilla por fuertes vientos en CABA y alrededores.

La intensa lluvia que se registró durante esta madrugada en el AMBA dejó hasta el momento como saldo una gran cantidad de calles y avenidas inundadas, como así también barrios anegados por una precipitación acumulada de 115 mm y poco más de 37 mil usuarios sin suministro eléctrico: 30.000 de Edesur y 7.300 de Edenor.

En las primeras horas del día, las imágenes comenzaron a viralizarse en redes sociales. Allí se pudo ver un sector de la avenida General Paz completamente bajo agua.

Por su parte, el Gobierno de la Ciudad informó que continúa trabajando frente a las lluvias intensas con equipos de emergencia en las zonas más afectadas. “Para todo octubre el promedio de lluvias en la Ciudad es de 122 mm. y durante la madrugada esa cifra fue superada en algunos barrios en menos de 4 horas“, sostuvieron desde el GCBA.

La Panamericana, también inundada por las fuertes lluvias (@Tiempo_AMBA)

Hay acumulados más de 100 mm en el oeste de la Ciudad (Villa Devoto, Villa Pueyrredón, Liniers, Villa Santa Rita, Villa Urquiza y Saavedra). Hasta las 7 de la mañana, los barrios más afectados fueron Villa Devoto, donde se acumularon 155 mm, y Villa Santa Rita, con 114 mm.

Además, ante la información de un muerto, Alberto Crescenti, confirmó que “el único fallecido que tuvimos hoy no fue por la tormenta, sino por una descompensación cardíaca”, afirmó el titular del SAME, durante una entrevista en Radio Mitre.

Y detalló que el equipo de emergencias intervino en la colectora de General Paz y ruta 8 donde un hombre de aproximadamente 60 años fue asistido por tres equipos, pero las maniobras de reanimación no lograron revertir su cuadro. Y remarcó que el fallecimiento no tuvo relación con el temporal. Además, agregó que, hasta el momento, ese fue el único episodio grave atendido por el servicio de emergencias médico en el contexto de las inundaciones en el AMBA.