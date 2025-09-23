Tres bancos buscan empleados en todo el país: ofrecen sueldos que rondan los $1.895.421,83, ¿cómo postularse? Una guía para calificar a estos trabajos.

Diversas entidades bancarias abrieron nuevas búsquedas laborales con propuestas para trabajar en distintas provincias del país y con opciones de presencialidad e hibridez.

Vacantes por función y sucursal

BBVA

Pasantías:

Mendoza (Presencial)

Zona Sur, Buenos Aires (Presencial)

Córdoba (Presencial)

Neuquén (Presencial)

Rosario, Santa Fe (Presencial)

San Juan (Presencial)

Tecnología y Datos:

Profesional de CRM y Automatización – Salesforce (Híbrido, Buenos Aires)

Tax Data Analyst (Híbrido, Buenos Aires)

Data Scientist de Riesgo de Crédito (Híbrido, Buenos Aires)

Business Technical Analyst Sr (Híbrido, Buenos Aires)

Senior Fullstack Developer (Híbrido, Buenos Aires)

Desarrollador Full Stack Senior (Híbrido, Buenos Aires)

Ingeniero de Procesos Semi Senior (Híbrido, Buenos Aires)

ICBC

Auditoría y Negocios:

Auditor/a Sr (Híbrido, Buenos Aires)

Oficial Pyme (Presencial, Córdoba)

Analista Sr de Diseño Organizacional (Híbrido, Buenos Aires)

Business Analyst (Híbrido, Buenos Aires)

Analista Business Intelligence (Híbrido, Buenos Aires)

BANCO HIPOTECARIO

Atención al cliente y telemarketing:

Operador Telemarketer – Turno Tarde (Híbrido, Buenos Aires)

Analista Ssr de Customer Insight (Híbrido, Buenos Aires)

Jefe de CX (Híbrido, Buenos Aires)

Negocios y Empresas:

Oficial Empresas Río Gallegos (Presencial)

Oficial de Negocios NyPS Mendoza (Presencial)

Oficial de Negocios NyPS Santa Rosa (Presencial)

Oficial Empresas Ushuaia (Presencial)

Oficial Empresas Luján, Buenos Aires (Presencial)

Oficial Empresas Neuquén (Presencial)

Oficial Polivalente Morón (Presencial)

Oficial de Negocios Polivalente Jr. San Justo (Presencial)

Oficial de Negocios San Miguel (Presencial)

Oficial Renta Alta Ushuaia (Presencial)

Oficial de Negocios NyPS Neuquén (Presencial)

Gerente de Sucursal Corrientes (Presencial)

Desarrollo Tecnológico:

Desarrollador Java Jr (Híbrido, Buenos Aires)

Desarrollador Java Sr (Híbrido, Buenos Aires)

Cómo postularte

Actualizá tu perfil de LinkedIn: asegurate de que tu experiencia y formación estén completas. Buscá en las páginas oficiales: accedé a la sección “Empleos” o “Trabajá con nosotros” de cada banco. Postulate: hacé clic en la vacante que te interese y subí tu CV. Esperá el contacto: el equipo de Recursos Humanos se comunicará contigo si tu perfil avanza en el proceso de selección.

Remuneración

Los datos de septiembre de 2025 de La Bancaria indican que los salarios iniciales parten desde los $1.895.421,83, dependiendo de la categoría y el puesto.