Triple femicidio en Florencio Varela: el asesinato fue transmitido por redes sociales para un grupo cerrado El ministro de Seguridad bonaerense Javier Alonso dio detalles del hecho y aseguró que el video lo vieron cerca de 45 personas

El femicidio de Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15), las tres jóvenes que habían desaparecido el viernes pasado en La Matanza y fueron halladas asesinadas y descuartizadas en una casa de Florencio Varela; fue transmitido a través de las redes sociales para un grupo cerrado de personas.

Además de relatar detalles del triple femicidio, el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, confirmó que el asesinato fue transmitido en vivo a través de una red social. El video estuvo destinado a un grupo cerrado y por ende, cerca de 45 personas presenciaron en tiempo real el crimen, que fue presentado como un acto de advertencia.

En diálogo con Todo Noticias, Alonso afirmó que el femicidio fue transmitido a través de Instagram. “Sí, para un grupo cerrado. Esto es la información que nosotros relevamos en la investigación. Esta es la información y que tendría que ver con el móvil del homicidio, esta persona que es el capo del grupo, en esa sesión dice: “Esto le pasa al que me roba droga”.

“Toda esa sesión de tortura fue transmitida por redes sociales y la habrían visto 45 personas”, indicó el ministro, quien remarcó que “fue un hecho de disciplinamiento para las chicas, pero también para diferentes integrantes de esa organización”.

Al ser consultado sobre cómo obtuvieron el dato de la transmisión de los femicidios, el ministro de Seguridad bonaerense reveló que el dato habría sido confesado por uno de los cuatro detenidos. Se tratan de Miguel Ángel Villanueva Silva, de 27 años, y nacionalidad peruana; y los argentinos Iara Daniela Ibarra, de 19, Andrés Maximiliano Parra, de 18, y Magalí Celeste González Guerrero, de 28, que fueron acusados del delito de homicidio agravado.

Sin embargo, Alonso remarcó que todavía estarían en la búsqueda de los involucrados. “Vamos a escalar para llegar al autor intelectual y otros autores materiales”, apuntó al indicar que también buscarían a la persona que se habría ganado la confianza de las víctimas y las habría llevado hasta la casa de Florencio Varela.

“Llegan engañadas porque creían que iban a participar de un evento”, señaló el ministro, para luego ratificar que se había tratado de un hecho planificado. Pues, según reveló, ese viernes a la tarde un grupo de hombres pertenecientes a la banda narcocriminal habían llegado a la vivienda y se habrían encargado de cavar los pozos, donde serían depositados los restos de las jóvenes.

En este sentido, sostuvo que “estas chicas fueron víctimas”, y que todavía quedaría pendiente reconstruir cómo establecieron la conexión con los integrantes de la banda. Hasta el momento, presuponen que “habrían entablado algún tipo de relación en la zona de Flores”, debido a que solían frecuentar el barrio porteño.

MIRA TAMBIÉN Estos son los montos de la AUH de octubre 2025 con los refuerzos confirmados

Por otro lado, subrayó que uno de los objetivos principales sería dar con el líder de la organización narco, de quien sospecharían que habría sido el autor intelectual. Asimismo, indicó que “es peruano, de unos 23 años aproximadamente, que está estableciéndose como líder de esta organización”.

Para dar con su paradero, el miércoles por la noche se realizaron varios allanamientos en la Villa Zavaleta, en el barrio porteño de Barracas, en donde la banda tendría su búnker principal. Incluso, planteó que en el lugar habría habitado un estimado de 60 personas por la cantidad de viandas de comida que encontraron.

Después de que apuntara que el aguantadero habría sido desalojado “a las apuradas” durante la mañana, también confirmó que habían secuestrado dinero. “Encontramos rollos de billetes envueltos como ‘tubitos’ con billetes de baja denominación de 100 y 500 pesos”, precisó.

“Tenemos que dejar un mensaje, esto es muy grave y lo resolvemos todo o no lo resuelve nadie”, subrayó Alonso al contar que había estado en contacto con la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, quien le había ofrecido su colaboración. Asimismo, afirmó que “tarde o temprano” iban a dar con el paradero de los responsables del triple femicidio.

Los detalles mafiosos del triple femicidio

El hallazgo de los cuerpos descuartizados de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez en una vivienda de Florencio Varela ha puesto en evidencia la brutalidad de un crimen que, según los primeros resultados de las autopsias, lleva la marca de una organización mafiosa vinculada al narcotráfico. Los informes preliminares, a los que accedió Infobae, indican que las tres jóvenes murieron entre las 3:00 y las 5:00 del sábado 20 de septiembre, apenas unas horas después de haber sido vistas por última vez cuando subían a una camioneta blanca en la rotonda de La Tablada.

El caso ha cobrado notoriedad no solo por la violencia ejercida, sino también por los detalles que sugieren un mensaje mafioso. En el caso de Lara Gutiérrez, de 15 años, la autopsia reveló que le amputaron los cinco dedos de la mano izquierda antes de matarla. Además, presentaba quemaduras compatibles con cigarrillos, un corte parcial en la oreja izquierda y una herida en el cuello que le seccionó la arteria carótida. Su muerte se produjo tras haber sido sometida a torturas, aproximadamente a las 3:00, según los datos forenses.

En cuanto a Brenda del Castillo, los peritos constataron una fractura de cráneo que resultó fatal, junto con un aplastamiento facial y heridas punzocortantes en el cuello. El informe forense también señala un corte transversal que le abrió el abdomen de punta a punta, realizado post mortem. Por su parte, Morena Verdi presentaba una luxación cervical y múltiples golpes en el rostro.