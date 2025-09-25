Patricia Bullrich fulminó a Kicillof: “Publicó un comunicado aberrante para deslindarse” El gobernador bonaerense había atribuido el triple crimen a “un grupo narco internacional con base operativa en CABA”.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, le hizo duras críticas al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, por el triple crimen en Florencio Varela: “Publicó un comunicado aberrante para deslindarse del caso de las chicas asesinadas”. El dirigente peronista atribuyó el triple crimen en Florencio Varela a “un grupo narco internacional con base operativa en CABA”.

Bullrich cuestionó: “Kicillof tiene que hacerse cargo del problema enorme de inseguridad que tiene en la provincia de Buenos Aires. Yo no voy a politizar este caso ni le voy a echar la culpa a Kicillof, mucho menos haría lo que hizo él, de escribir un aberrante comunicado donde intenta decir que ‘esto es una organización con base en CABA’, cuando todavía no tiene la más mínima información más que la posibilidad que estén algunos de los presuntos asesinos en la ciudad de Buenos Aires”.

La ministra de Seguridad dijo en declaraciones radiales que los presuntos asesinos de Morena Verdi, Brenda del Castillo y Lara Morena Gutiérrez “pueden estar en CABA como puede haber ramificaciones en PBA, porque todavía la información que hay es muy poca”: “Por eso, empezar a deslindarse y decir ‘no tenemos nada que ver’ me parece una falta de responsabilidad. Le planteamos a la Provincia que íbamos a colaborar, hablé con mi par bonaerense, Javier Alonso. En estos casos, la política afuera”.

Bullrich aclaró que la causa está bajo secreto de sumario, que hasta el momento “no hay información oficial que se pueda transmitir” y criticó las declaraciones de Alonso: “Lo que dijo él, el móvil del triple crimen de Florencio Varela, las causas, los autores, todavía no se conocen con certeza. Por eso, me parece que hay ser prudentes en cómo se transmite la información de lo que realmente sucedió. Hasta el momento no recibimos ninguna comunicación ni oficial judicial como para acompañar o ayudar”.

La ministra de Seguridad dijo que el compromiso de las fuerzas federales, que están a su cargo, en la lucha contra el crimen organizado “es absoluto y total” y que “no hay distinción de banderas políticas”: “Hablé con Alonso cuando las chicas todavía estaban desaparecidas. Hubo hipótesis duras desde el primer momento, y siempre estuvimos a disposición”.

Bullrich dijo que le plantearía a Alonso “que esto tiene que ver más con la destrucción del tejido social de PBA, de lo que sucede en muchos lugares que durante años, en los que la gente vive en una situación muy dura”: “Es ahí donde se tiene que apuntar, y no en esto que empezaron a decir, y las marchas, y Ni una menos, es algo aberrante, en este caso fueron tres mujeres, pero podrían haber sido tres hombres”.

La ministra de Seguridad además salió al cruce de las acusaciones de La Cámpora y de la izquierda por el triple crimen de Florencio Varela: “Todo eso que dijo La Cámpora, todo eso que dijo (la candidata a diputada nacional por PBA de la izquierda), Manuela Castañeira, es una aberración”.

Bullrich destacó: “La tasa más alta de femicidios es en la Provincia, donde aumentó de 2023 a 2024, de 1,4% a 1,06%. A nivel nacional los femicidios estaban en 272, en 2023 con Alberto Fernández, y pasaron a 247 en 2024. Si algo pasó en nuestro gobierno fue bajar los femicidios”.