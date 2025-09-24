Trump a Milei: “Tiene mi total respaldo para la reelección” Confirmó que trabajan con el Secretario del Tesoro para garantizar el pago de la deuda en 2026, pero confió en que "no le hará falta".

Después de la promesa del secretario del Tesoro de EEUU, Scott Bessent, de una ayuda “grande y contundente” para estabilizar la tambaleante moneda argentina, a través del Fondo de Estabilización Cambiaria, EEUU terminó ayer de sellar el fuerte y categórico respaldo a Javier Milei y a la Argentina. Fue el propio presidente norteamericano, Donald Trump, que no solo dejó claro que apoya ahora en la coyuntura a su par argentino si no que también habló de su respaldo para la reelección.

Desde que Washington salió a apoyar al Gobierno argentino y ofrecerse como garantía para que el país cuente con los dólares suficientes para hacer frente a los pagos de la deuda 2026 (unos 8.500 millones de dólares), comenzaron a estabilizarse los mercados financieros. Además, el apoyo de Trump disparó un anuncio del Banco Mundial que informó que prevé acelerar el envió de un préstamo por U$S4.000 millones. Y el dólar volvió a caer otros 45 pesos tras la caída de $85 del lunes.

“Nunca los defraudará”. Trump escribió: Milei “es un muy buen amigo, luchador y ganador y cuenta con mi total respaldo”.

Milei se reunió con Trump, en Nueva York, y recibió el respaldo del republicano en las próximas elecciones legislativas del 26 de octubre. Durante el intercambio entre ambas delegaciones que duró 20 minutos, se lo escuchó a Trump expresar su voluntad de reunirse con Milei y destacar su “trabajo fantástico”. “Haré algo que no suelo hacer, le daré mi total apoyo como Presidente”, sostuvo ante la mirada atenta del libertario.

“Tiene una elección pronto y estoy seguro de que le irá bien, pero ahora espero que esto lo asegure. Gente de Argentina, lo estamos respaldando al 100%. Creemos que está haciendo un trabajo fantástico”, insistió.

Asimismo, el republicano planteó: “Heredó un desastre y lo que ha hecho para arreglarlo es bueno. Scott (Bessent) está trabajando con su país para que tengan buena deuda (SIC) y todas las cosas que necesitan para hacer a la Argentina grande otra vez. Es para mi un honor apoyar al presidente y al próximo presidente de Argentina”.

Y aunque Argentina vive un sobresalto con el dólar, Donald Trump no dudó en ser optimista: “Vamos a ayudarlos, no creo que necesite un rescate. Si miras dónde estaba cuando compitió por primera vez para Presidente y dónde está ahora, diría que es muy increíble”, destacó el día después de que el secretario del Tesoro, Scott Bessent, hiciera público el apoyo de Estados Unidos a la Argentina.

En el tramo final del video que dura poco menos de 3 minutos, reiteró sus felicitaciones y reveló que sigue “de cerca” cada paso. “He estado ahí, es un país hermoso. Será muy exitoso en las elecciones. Tiene nuestro respaldo”, concluyó.

El encuentro se dio tras la intervención de Trump en la 80º Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), en el edificio del organismo en Manhattan, que contó con la presencia del mandatario y parte de la delegación que lo acompaña que incluye a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; al ministro de Economía, Luis Caputo; y al canciller, Gerardo Werthein.

Las palabras del republicano van en sintonía con el mensaje que publicó pasado el mediodía en la red Truth Social, cuya publicación impresa se la obsequió a Milei en una carpeta blanca. Hoy, Milei planea reunirse con la directora del FMI, Kristalina Georgieva.

> Le regaló copia del mensaje de apoyo

En su reunión con Javier Milei, Donald Trump no dejó nada al alzar para dejar claro su apoyo al presidente argentino. El mandatario norteamericano le entregó al libertario una carpeta que no pasó desapercibida. Su contenido era una copia impresa del mensaje de apoyo a Milei que Trump había publicado minutos antes en su perfil de su red social Truth Social.

“El muy respetado presidente de Argentina, Javier Milei, ha demostrado ser un líder verdaderamente fantástico y poderoso para el gran pueblo argentino, avanzando en todos los niveles a una velocidad récord”, afirma el inicio del texto que publicó Trump.

Oxigeno. Desde el Banco Mundial informaron que esperan desembolsar U$S4.000 millones en los próximos meses.

El apoyo personal de Trump al programa económico de Argentina tuvo efecto inmediato en el Banco Mundial (BM) que ayer informó que “está acelerando el apoyo a la Argentina”, combinando financiamiento público, inversión privada y movilización de capital para “desplegar hasta U$S4.000 millones en los próximos meses”. El organismo detalló que el paquete se orientará a “motores clave de la competitividad”. Entre ellos mencionó “desbloquear la minería y los minerales críticos; impulsar el turismo como fuente de empleos y desarrollo local; expandir el acceso a la energía; y fortalecer las cadenas de suministro y el financiamiento a las pymes”. Donald Trump tiene mucho interés en los minerales críticos, especialmente el cobre, por eso, tiene en danza en los EEUU programas específicos para impulsar estos sectores. MIRA TAMBIÉN El dólar bajó otros $45 y cerró a $1.385 La comunicación oficial del BM señaló que este paso “avanza sobre el paquete de apoyo por U$S12.000 millones anunciado en abril” y que “refleja una fuerte confianza en los esfuerzos del gobierno por modernizar la economía, avanzar en reformas estructurales, atraer inversión privada y crear empleos”. El ministro de Economía, Luis Caputo, celebró el anuncio y agradeció el respaldo: “Gracias al Banco Mundial y a su presidente Ajay Banga”, escribió en sus redes sociales tras conocerse la decisión del organismo. El funcionario explicó que el esquema de hasta U$D 4.000 millones permitirá canalizar inversiones hacia sectores que resultan prioritarios para el crecimiento. “Estamos convencidos de que el desarrollo de la minería y los minerales críticos es clave para generar divisas y empleo. Este apoyo facilita ese camino”, señaló. El ministro destacó también la relevancia de la expansión turística como motor de desarrollo regional. “El turismo es una de las industrias con mayor capacidad de generar trabajo directo en todo el país. Con estos recursos se podrán mejorar infraestructuras, ampliar la conectividad y potenciar destinos emergentes”, remarcó. Finalmente, Caputo hizo foco en el financiamiento para pymes: representan la mayor parte del empleo y necesitan crédito accesible para invertir y expandirse”, declaró.