Diputado sanjuanino dijo que la nueva fórmula de movilidad “no es un gran riesgo para el gobierno, es el 0,04% del presupuesto” Logró la media sanción en la Cámara baja.

Your browser doesn’t support HTML5 audio

En una sesión en la cual los bloques de la oposición dialoguista y el peronismo llegaron a un acuerdo, le dieron media sanción en Diputados a una nueva fórmula de actualización de las jubilaciones que, de tener vía libre en el Senado y no encontrar el veto del presidente, reemplazaría el mecanismo que Javier Milei impuso por decreto.

El texto consensuado propone una actualización mensual en base al último dato disponible del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y se incluirá una compensación extra -o “empalme”- con un 8,1%, dado que el Gobierno otorgó un 12,5% que no cubre el 20,6% de inflación de enero (mes que queda fuera de la actualización). Así las cosas, el haber mínimo garantizará la cobertura de la canasta básica del adulto mayor (que rondaría los $260.000). Sin embargo, para evitar que la actualización de la canasta básica -que se efectiviza después del pago de los haberes- no deje desfasados los aumentos se optó por poner un mínimo equivalente a 1.09 de la canasta básica. Además se incluyó de forma anual un adicional del 50% de la variación entre el RIPTE (promedio de los salarios) y el IPC para habilitar la posibilidad de mejorar las jubilaciones en contextos de crecimiento económico. Así el IPC no se convertirá en un techo para los haberes.

Sobre la media sanción, habló el diputado nacional peronista por San Juan, Walberto Allende, quien se mostró satisfecho por lo aprobado en la Cámara baja.

“Creemos que se consensuó lo mejor para los jubilados. Muchos sectores que vienen acompañando, en otros temas, al gobierno entendieron que había que modificar esto y que los jubilados puedan recuperar lo que perdieron en diciembre y enero”, explicó Allende en una entrevista en Radio Sarmiento.

Consultado sobre si esta nueva fórmula comprometía las arcas nacionales, el legislador explicó que “esto no es un gran riesgo para el programa de gobierno, es el 0,04% del presupuesto”