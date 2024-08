Un fiscal pidió analizar el teléfono de Alberto Fernández en la causa de corrupción por los seguros El celular del ex Presidente fue secuestrado luego de que se lo acusara de violar la orden de no comunicarse con Fabiola Yañez, tras la denuncia en su contra por violencia de género. Ahora el aparato podría servir para recabar pruebas en la causa que lo investiga por corrupción

El fiscal Carlos Rívolo presentó este viernes un escrito al juez Julián Ercolini con un pedido clave: quiere que del análisis del teléfono del ex presidente Alberto Fernández, que fue secuestrado tras la denuncia por violencia de su ex pareja Fabiola Yañez, se extraigan los elementos y conversaciones que puedan ser de interés para la otra causa que tienen en su contra el ex jefe de Estado: los negocios de corrupción con los seguros.

Se trata de un escenario nuevo para el ex jefe de Estado. Su teléfono no había sido secuestrado en el marco de la causa de los seguros cuando otros investigados, como el broker Héctor Martínez Sosa y su esposa María Cantero, fueron allanados. Ese fue precisamente el disparador de la denuncia que ahora encabezó Fabiola en su contra. Del teléfono de Cantero, secretaria de Alberto Fernández, aparecieron los diálogos y fotos en los que Fabiola Yañez cuenta que estaba siendo golpeada por el entonces presidente. Infobae publicó todo esos diálogos.

El juez Julián Ercolini, a cargo de la causa junto a Rívolo, separó ese material en un legajo aparte y a través del abogado Juan Pablo Fioribello contactó a Fabiola Yañez, que vive en España, para invitarla a denunciar.

El viernes 9 de agosto, a pedido del fiscal Rívolo, el juez Ercolini mandó el caso a sorteo para separarlo del expediente seguros. La denuncia recayó en manos de Ercolini (por otro juzgado) y del fiscal Ramiro González, que por esas horas estaba de licencia. El fiscal Rívolo, que había escuchado a Fabiola en un zoom, pidió el secuestro de celular de Alberto Fernández: su ex esposa había dicho que siguió hostigándola luego de la orden de restricción en su contra.