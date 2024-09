“Vamos a seguir protestando porque no nos dejan otra alternativa; el Gobierno no quiere negociar, no nos hace ninguna oferta y apuntan a cerrar la empresa”, dijo a Infobae un dirigente de sector.

La asamblea de APLA tendrá lugar, a las 13, en la sede de Lezica 4031, mientras que la de AAA será en Bartolomé Mitre 1906. Cuando terminen, sus secretarios generales, Pablo Biró y Juan Pablo Brey, respectivamente, anunciarán la modalidad y la fecha de las nuevas medidas de fuerza.

El conflicto en Aerolíneas se agravó luego de que el Gobierno presentó este miércoles una denuncia por amenazas y extorsión contra Biró por haber advertido que “esto se va a poner mucho peor…”, frase que dio pie a los abogados del Ministerio de Seguridad para accionar penalmente en contra de él.

En la presentación, la cartera que conduce Patricia Bullrich consideró que los dichos del líder de los pilotos “podrían exceder el derecho de huelga amparado por la Constitución Nacional y constituir un acto ilícito bajo la figura del delito de amenazas extorsivas, contemplado en el artículo 149 bis del Código Penal”.

La CGT rechazó anoche la denuncia penal del Ministerio de Seguridad contra Biró e instó a la empresa a “dirimir los conflictos laborales en el ámbito de la negociación paritaria”.