Una mujer murió después de operarse los glúteos: su familia acusó al médico por mala praxis La víctima, de 46 años, fue encontrada muerta en el baño de su casa horas después del procedimiento. La autopsia determinó que sufrió un “shock séptico”.

Una mujer de 46 años fue encontrada muerta en el baño de su casa horas después de someterse a una “armonización de glúteos” en Brasil y su familia acusó al médico de mala praxis.

Adriana Barros Lima Laurentino se realizó el sábado un procedimiento que prometía “ganar volumen, además de reducir la flacidez y la celulitis en los glúteos” en la clínica Bodyplastia de la ciudad de Recife.

Según su familia, la mujer se quejó de un intenso dolor poco después de haber sido dada de alta y acusó al médico Marcelo Alves Vasconcelos de utilizar una sustancia prohibida para este tipo de tratamientos, el polimetacrilato de metilo o PMMA.

Adriana tenía 46 años y murió por un “shock séptico”.

Según el certificado de defunción, Adriana murió por “shock séptico” (infección generalizada) e “infección del tracto urinario”.

En una entrevista con el canal TV Globo, una prima de Adriana, Rita de Cássia Barros, aseguró que la mujer llevaba un estilo de vida saludable, entrenaba todos los días y nunca había tenido problemas graves de salud.

“¿Cómo es posible que una persona perfectamente sana, después de un procedimiento, en pocas horas, acabe muriendo? Estamos sufriendo mucho. Su hijo está en shock. […] Era una persona que estaba llena de sueños, cuidándose a sí mismo. Es un procedimiento costoso y acabó con la vida de mi prima”, comentó Rita de Cássia.

El Consejo Regional de Medicina de Pernambuco (Cremepe) informó que realizó una inspección de urgencia en la clínica y que el médico responsable no está registrado. También dijo que el lugar donde se realizó el trámite no es el adecuado para el tipo de intervención realizada.

El polimetacrilato, una sustancia prohibida

La Sociedad Brasileña de Cirugía Plástica (SBCP) está en contra del uso del PMMA y recomendó su prohibición en noviembre de 2024, debido a la “enorme preocupación por la salud de la población”.

“El PMMA es un material no reabsorbible y permanente, que presenta complicaciones frecuentemente observadas años después de su aplicación, incluyendo la formación de nódulos, granulomas, procesos inflamatorios crónicos, embolias, necrosis tisular, infecciones persistentes, hipercalcemia, insuficiencia renal, deformidades irreversibles e incluso la muerte”, indicaron en un comunicado.

Qué dijo el médico acusado de mala praxis

Al ser contactada por el medio g1, la clínica se despegó de la muerte de la mujer y dijo que “no existe relación causal entre la complicación sufrida por la paciente y la actuación” de Marcelo Vasconcelos. Además, el médico invocó el “secreto profesional” para no dar más detalles.

“Todos los pacientes del doctor Marcelo firman un consentimiento informado ante la posibilidad de un evento adverso; la paciente no tenía ninguna comorbilidad o contraindicación para el procedimiento realizado, es decir, la bioplastia glútea, y todas las etapas del procedimiento fueron cuidadosamente planificadas y ejecutadas, siguiendo los más estrictos estándares de seguridad y calidad”, agregaron.

“Parece que la paciente fue víctima de una fatalidad, que no tiene nada que ver con ninguna falta por parte del profesional”, cerraron el comunicado.

Familiares de Adriana acusaron al médico Marcelo Alves Vasconcelos de mala praxis.

Según las conversaciones de Whatsapp entre la mujer y la clínica a la que tuvieron acceso medios locales, la mujer pagó por un “relleno definitivo” aunque no le precisaron que se usaría PMMA. No obstante, los posteos de Instagram de Bodyplastia y el sitio web del médico Marcelo Alves Vasconcelos mencionan el uso de PMMA, por lo que no se sabe si la mujer estaba al tanto de que sustancia le aplicaron.

En su página, el médico afirma que la “armonización corporal” con PMMA no es peligrosa, “siempre cuando es realizada por profesionales capacitados, en lugares aprobados por la vigilancia sanitaria y con un producto autorizado por la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa)”.

Según Rita de Cássia, prima de Adriana, la clínica no prestó ningún tipo de apoyo a la familia, ni se puso en contacto con ellos para facilitarles información sobre las circunstancias en que se llevó a cabo el procedimiento.

“Intentamos ponernos en contacto, no hubo apoyo. No sabemos si estuvo horas en observación allí, si le hicieron alguna prueba. Sólo queremos respuestas. Intentamos llamar el día que la encontramos [a Adriana muerta], pero no contestaron. Fue un dolor gigante”, dijo.