Una paliza legislativa de la oposición que aprobó el paquete de leyes no deseadas El Senado también convirtió en ley la Emergencia por Discapacidad. Milei dijo que vetará todo.

Ni el desafío y advertencias de Javier Milei a los legisladores y gobernadores lograron frenar el desastre en cadena que ayer le propinó la oposición en el Senado nacional al Gobierno libertario al aprobar, en una sesión autoconvocada, el paquete completo de leyes no deseadas por el Presidente: aumento de las jubilaciones, suba del bono para jubilados de la mínima, extensión de la moratoria previsional, la Emergencia en Discapacidad, etc, etc. Y más allá de que se trata de leyes que atentan contra el déficit cero al que apuesta el Gobierno como eje de su plan económico, el impacto de este durísimo golpe político apenas comienza ya que no solo deja la relación con los gobernadores y el Congreso en el peor de los escenarios posible para Milei si no que también provocó un cimbronazo dentro de La Libertad Avanza con una interna escandalosa y acusaciones cruzadas entre las principales espadas de Milei en el Gabinete contra la vicepresidenta, Victoria Villarruel, por habilitar el inicio de la sesión.

Duro golpe. Los senadores se autoconvocaron y convirtieron en ley un conjunto de proyectos que acorralan al Gobierno.

La embestida opositora en el Congreso se concretó pese a que un grupo de diez gobernadores dialoguistas, entre ellos el sanjuanino Marcelo Orrego, habían prometido a Milei no apoyar estas leyes pero si avanzar con los dos proyectos para coparticipar fondos con las provincias que si avanzaron. Fue más una expresión de deseo ya que la mayoría de estos gobernadores no tienen legisladores propios en el Senado.

El paquete de leyes con mejoras para los jubilados incluye un aumento de 7,2% de los haberes jubilatorios y eleva el bono de 70.000 pesos a 110.000, además del proyecto que extiende de la moratoria previsional, con lo que aplicó un duro golpe al gobierno del presidente Javier Milei, quien reiteró anoche que “vetará todas estas iniciativas por atentar contra el equilibrio fiscal”.

El proyecto que sube las jubilaciones y el bono fue sancionado por 52 votos y 4 abstenciones; los votos fueron de peronistas, radicales y partidos provinciales, con lo que se superaron los dos tercios de los sufragios. La moratoria se aprobó por 39 votos afirmativos, 14 negativos y 1 abstención. El Senado también convirtió en ley la declaración de emergencia en discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2026 , a fin de garantizar la actualización de las prestaciones. Fue por unanimidad de los 56 legisladores presentes.

Antes de la votación, LLA, el grueso del PRO y otros representantes de partidos provinciales decidieron ausentarse: los libertarios no reconocen la sesión y sostienen que la judicializarán.

La sesión inició pasadas las 14:15, luego de que la oposición lograra reunir el quórum aportado por los 34 senadores del interbloque peronista, a los que se sumaron el presidente del bloque de la UCR, Eduardo Vischi, y sus pares de bancada Martín Lousteau, Favio Fama, Pablo Blanco y Maximiliano Abad, entre otros.

Después de una hora y media de discusión para imponer el temario, primó la iniciativa del peronista José Mayans que también impuso con mayoría su criterio de considerar válidos los despachos -objetados por los libertarios-, por lo que se inició el debate por los proyectos aprobados.

La moratoria previsional establece que las personas en edad jubilatoria -hombres desde 65 años y mujeres desde 60- sin llegar a los 30 años de aportes puedan regularizar sus deudas previsionales y, de esa manera, cobrar la jubilación mínima, con el descuento correspondiente al plan de facilidades de pago en cuotas.

Fondos para las provincias, Milei y el veto

Con el impulso de los gobernadores, el Senado terminó la noche de ayer con otro duro golpe para el Gobierno. Se dio media sanción a dos proyectos para dotar de más fondos a las provincias.

Una iniciativa prevé el giro diario y automático de ATN. En tanto, el segundo proyecto elimina los fideicomisos de Infraestructura Hídrica; de Infraestructura de Transporte; y Sistema Vial Integrado; y los fondos Compensador del Transporte y Nacional de la Vivienda. Y se aclara que los recursos en cuestión, excepto los previstos en el impuesto a los Combustibles Líquidos “serán distribuidos de conformidad” con artículos de la ley 23.548, de Coparticipación Federal.

Frente a esto, Javier Milei confirmó que vetará todo lo convertido en ley ayer y advirtió que irá a la Justicia si el Congreso no lo apoye.

Durante un discurso en la Bolsa de Comercio ratificó que el suyo es “el mejor gobierno de la historia” y destacó todas las reformas que logró pasar por el Congreso, aún estando en minoría.

“No solo hemos tenido un programa de estabilización mucho más exitoso, sino que además hemos hecho 25 veces más de reformas estructurales. Esto lo hicimos con el 15% de la Cámara de Diputados, siete senadores, una traidora, pero con el mejor jefe de Gabinete de la historia, que es Guillermo Francos”, expresó Milei, criticando a Villarruel sin nombrarla.