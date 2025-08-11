Una provincia pagará un bono de $100.000 a los jubilados: a quiénes les corresponde El beneficio se abonará junto a los haberes de agosto y alcanzará a un amplio universo de beneficiarios del sistema previsional local

El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, anunció que el próximo viernes se pagará un bono extraordinario de $100.000 a jubilados y pensionados provinciales. La medida se comunicó oficialmente a través de la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba, que precisó que el beneficio se otorgará en un único desembolso, junto con el haber mensual.

Según lo informado por el Gobierno provincial, el pago abarcará a quienes perciben haberes mínimos y medios dentro del régimen previsional de la provincia. El monto se acreditará de manera automática en las cuentas de los beneficiarios, sin necesidad de trámites adicionales ni inscripción previa.

El anuncio se produjo en un contexto político particular: el próximo 26 de octubre se realizarán las elecciones en Córdoba, y el 17 de agosto vencerá el plazo para la presentación de listas de candidatos. El Gobierno no vinculó el beneficio con el calendario electoral, aunque la fecha de pago y la proximidad de esos hitos generaron comentarios en el ámbito político provincial.

Llaryora comunicó la medida en un acto público y aseguró que el bono complementa los aumentos aplicados recientemente a los haberes previsionales. Además, sostuvo que el objetivo es fortalecer el poder adquisitivo de los jubilados ante el contexto inflacionario.

El beneficio forma parte de un esquema de pagos bimestrales que el Ejecutivo cordobés implementó para asistir a este sector. En esta oportunidad, se definió un monto de $100.000, que se sumará al haber mensual correspondiente a agosto. Desde la Caja de Jubilaciones aclararon que la acreditación se realizará el viernes, siguiendo el cronograma habitual.

De acuerdo con la información oficial, el bono alcanzará a beneficiarios de jubilaciones ordinarias, pensiones y retiros provinciales. Quedarán incluidos quienes estén bajo el régimen general y también aquellos con regímenes especiales, siempre que cumplan las condiciones de ingresos fijadas por el organismo.

La Caja de Jubilaciones publicó en su portal web el detalle del alcance de la medida y ratificó que no se aplicarán descuentos ni retenciones sobre el monto del bono. También aclaró que el pago se realizará de manera conjunta con el haber de agosto, y que ambos conceptos estarán disponibles en la misma fecha.

Fuentes oficiales señalaron que el financiamiento del bono provendrá de recursos provinciales. El Ejecutivo cordobés definió el monto tras analizar la evolución de la recaudación y el impacto de la inflación en el poder de compra de los beneficiarios.

En declaraciones a medios locales, Llaryora remarcó que esta política de asistencia busca sostener la capacidad de consumo de los jubilados y pensionados. “Sabemos que es un momento difícil y por eso decidimos este refuerzo”, expresó. La medida también fue difundida a través de los canales oficiales del Gobierno y replicada por medios provinciales y nacionales.

La acreditación del bono coincidirá con el pago habitual de haberes, que se realiza a través de las entidades bancarias autorizadas. Los beneficiarios podrán disponer de los fondos a partir del viernes, sin necesidad de realizar trámites adicionales.

En su comunicado, la Caja de Jubilaciones recordó que este tipo de refuerzos bimestrales ya se otorgaron en meses anteriores, con montos que variaron según el período y la situación económica. En esta ocasión, el monto de $100.000 busca cubrir parte del impacto que tuvieron las últimas subas de precios en el costo de vida.

El Gobierno provincial destacó que este bono se suma a los aumentos aplicados a los haberes en agosto. Según las autoridades, la combinación de ambos conceptos permitirá que los beneficiarios tengan un ingreso adicional significativo durante el mes.

En la presentación de la medida, Llaryora reiteró que su gestión mantendrá este esquema de refuerzos mientras las condiciones económicas lo requieran. “Nuestro compromiso es acompañar a los jubilados y pensionados de Córdoba”, dijo.

El anuncio generó repercusiones en el ámbito político, social y sindical. Dirigentes de distintas organizaciones de jubilados celebraron la medida y pidieron que se mantenga en los próximos meses. Algunos referentes de la oposición provincial cuestionaron el momento elegido para el anuncio, señalando la cercanía con el cronograma electoral.

La Caja de Jubilaciones dispuso que toda la información relacionada con el bono esté disponible en su sitio oficial, incluyendo consultas sobre inclusión, fecha de acreditación y alcance del beneficio. También habilitó canales de atención para resolver dudas de los beneficiarios.