Universidades y Garrahan: otro duro cachetazo opositor a Milei Otra vez el Congreso avanzó con proyectos que si los convierte en ley el Senado rompen el "déficit" cero al que se aferra el Gobierno.

Cuando todavía es incierto el destino final que tendrán los vetos del presidente Javier Milei al aumento para jubilados, extensión de la moratoria previsional y la emergencia en discapacidad hasta 2026, la oposición en Diputados le pegó otro duro golpe al Gobierno que no levanta cabeza en el Congreso.

En otra sesión especial, la Cámara baja dio media sanción al proyecto que otorgan y actualizan fondos a las universidades nacionales y anoche, al cierre de esta edición, se disponía a aprobar también la declaración de emergencia por dos años del Hospital Garrahan para garantizar los recursos necesarios para la atención de los menores lo que pone en jaque el “déficit cero”, columna vertebral del plan económico del Gobierno.

El fondo para las universidades es una iniciativa que fue redactada por los rectores del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y busca elevar el presupuesto al 1% del PBI. También se propone otorgar una suma especial para la creación de carreras estratégicas y la convocatoria a paritarias a docentes y no docentes.

Este proyecto fue aprobado en general por 158 votos afirmativos, 75 negativos y 5 abstenciones.

Esta iniciativa de la oposición será girada al Senado en las próximas horas y tiene un panorama auspicioso para su sanción definitiva, sobre todo por el mal momento que atraviesa el oficialismo con los gobernadores dialoguistas, quienes ofician de garantes del éxito de La Libertad Avanza (LLA) en ambas cámaras. Aunque seguro que ambos proyectos también serán vetados.

El dictamen que tuvo luz verde establece una recomposición presupuestaria de mayo a diciembre del 2024 y, a partir de enero de este año, una actualización bimestral de acuerdo a la inflación. Los recursos obtenidos se utilizarán para el funcionamiento de establecimientos universitarios, hospitales universitarios, Ciencia y Técnica, actividades de Extensión Universitaria.

Sobre la recomposición salarial que debe otorgar el Gobierno, propone compensar las diferencias entre los aumentos otorgados y la inflación desde el 1 de diciembre del 2023 a la fecha de sanción de la ley y que exista luego una actualización bimestral según el índice de Precios al Consumidor. Otro de los puntos que plantea el texto aprobado es que en el 2025 debe completarse la incorporación al básico de convenio colectivo de todas las sumas no remunerativas y no bonificables percibidas.

El proyecto que otorga fondos al Garrahan obliga a efectuar “la recomposición de los salarios del personal de salud asistencial y no asistencial que atiende a los menores, incluyendo a los residentes nacionales”. En todos los casos “la recomposición no podrá ser menor en términos reales en noviembre del año 2023”.

> La disputa por los ATN y Bahía Blanca

Al principio de la sesión, la oposición decidió retirar del temario el rechazo al veto a la ayuda a Bahía Blanca debido a que los diputados no juntaban los dos tercios para insistir con la ley original. Además, el oficialismo decidió convocar para la próxima semana a las comisiones de Presupuesto y Energía para debatir los proyectos de ATN y distribución del impuesto al combustible, pero la oposición decidió pedir que hoy se trate sobre tablas y sino aprobar un emplazamiento para disponer la fecha del dictamen sobre las iniciativas promovidas por la mayoría de los gobernadores.

> Un quórum con 132 voluntades

Martín Menem abrió la sesión especial con los 131 legisladores y, en forma inmediata, se sumaron otros cuatro. El quórum se conformó con el aporte de 87 de sus 98 legisladores de Unión por la Patria, 11 de Democracia para Siempre, 13 de Encuentro Federal, 5 de la Coalición Cívica, 5 de la izquierda, los monobloques Transformación de la libertaria Lourdes Arrieta y Unidos del radical Mario Barletta, y Sergio Acevedo por Santa Cruz. Los radicales que dieron quórum fueron Karina Banfi, Martín Tetaz, Roxana Reyes, Fabio Quetlas, Julio Cobos, Gabriela Brouwer, y Roberto Sánchez.