En una nueva jornada parlamentaria, la Cámara de Diputados de la Nación debatió y aprobó dos temas que acapararon la atención pública: la Ley de Financiamiento Universitario y el rechazo al veto presidencial a la declaración de Emergencia en Pediatría. Ambos asuntos fueron abordados en una misma sesión que se prolongó durante algunas horas de la tarde.
Primero, se rechazó el veto del Poder Ejecutivo a la Ley de Emergencia en Pediatría, aprobada semanas atrás por ambas cámaras. Con 181 votos positivos, 60 negativos y 1 abstención, la Cámara baja insistió en la sanción original.
La norma, que había sido impulsada por el Senado, planteaba la declaración de emergencia sanitaria en todo el territorio nacional por el plazo de un año, a raíz de la escasez de profesionales, insumos y recursos para la atención pediátrica.
En tanto, la iniciativa universitaria fue sancionada por una amplia mayoría, con 174 votos afirmativos, 67 negativos y 2 abstenciones tras intensas negociaciones que incluyeron a bloques de Unión por la Patria, la UCR, Hacemos Coalición Federal, Innovación Federal y un sector de la Coalición Cívica.
Ley de Financiamiento Universitario
Quién votó a favor (174)
Oscar Agost Carreño — Encuentro Federal — Córdoba
Hilda Aguirre — Unión por la Patria — La Rioja
Manuel Ignacio Aguirre — Democracia Para Siempre — Corrientes
Ernesto “Pipi” Ali — Unión por la Patria — San Luis
Eugenia Alianiello — Unión por la Patria — Chubut
Walberto Allende — Unión por la Patria — San Juan
Constanza María Alonso — Unión por la Patria — Buenos Aires
Marcela Antola — Democracia Para Siempre — Entre Ríos
Jorge Neri Araujo Hernández — Unión por la Patria — Tierra del Fuego
Martín Arjol — Liga del Interior Eli — Misiones
Lourdes Micaela Arrieta — Coherencia — Mendoza
Daniel Arroyo — Unión por la Patria — Buenos Aires
Alberto Arrúa — Innovación Federal — Misiones
Ana Fabiola Aubone — Unión por la Patria — San Juan
Martín Aveiro — Unión por la Patria — Mendoza
Jorge Antonio Ávila — Encuentro Federal — Chubut
Héctor W. Baldassi — PRO — Córdoba
Karina Banfi — UCR — Buenos Aires
Mario Barletta — Unidos — Santa Fe
Luis Eugenio Basterra — Unión por la Patria — Formosa
Atilio Benedetti — UCR — Entre Ríos
Adolfo Bermejo — Unión por la Patria — Mendoza
Tanya Bertoldi — Unión por la Patria — Neuquén
Gustavo Bordet — Unión por la Patria — Entre Ríos
Victoria Borrego — Coalición Cívica — Buenos Aires
Sofía Brambilla — PRO — Corrientes
Gabriela Brouwer de Koning — UCR — Córdoba
Juan Fernando Brugge — Encuentro Federal — Córdoba
Santiago Cafiero — Unión por la Patria — Buenos Aires
Pamela Calletti — Innovación Federal — Salta
Marcela Campagnoli — Coalición Cívica — Buenos Aires
Celia Campitelli — Unión por la Patria — Santiago del Estero
Florencia Carignano — Unión por la Patria — Santa Fe
Ana Carla Carrizo — Democracia Para Siempre — CABA
Soledad Carrizo — UCR — Córdoba
Pablo Carro — Unión por la Patria — Córdoba
Sergio Guillermo Casas — Unión por la Patria — La Rioja
Carlos Daniel Castagneto — Unión por la Patria — Buenos Aires
Christian Castillo — PTS-FITU — Buenos Aires
Leila Chaher — Unión por la Patria — Jujuy
Jorge Chica — Unión por la Patria — San Juan
María Luisa Chomiak — Unión por la Patria — Chaco
Gabriel Felipe Chumpitaz — Futuro y Libertad — Santa Fe
Carlos Cisneros — Unión por la Patria — Tucumán
Julio Cobos — UCR — Mendoza
Mariela Coletta — Democracia Para Siempre — CABA
Marcela Coli — Democracia Para Siempre — La Pampa
Carlos D’Alessandro — Coherencia — San Luis
Ricardo Daives — Unión por la Patria — Santiago del Estero
Natalia de la Sota — Encuentro Federal — Córdoba
Rodrigo de Loredo — UCR — Córdoba
Mercedes de Mendieta — Izquierda Socialista FIT-U — CABA
Agustín Domingo — Innovación Federal — Río Negro
Gabriela Beatriz Estévez — Unión por la Patria — Córdoba
Emiliano Estrada — Unión por la Patria — Salta
Eduardo Falcone — MID — Buenos Aires
Mónica Fein — Encuentro Federal — Santa Fe
Agustín Fernández — Independencia — Tucumán
Carlos Alberto Fernández — Innovación Federal — Misiones
Elia Marina Fernández — Independencia — Tucumán
Ramiro Fernández Patri — Unión por la Patria — Formosa
Maximiliano Ferraro — Coalición Cívica — CABA
Germana Figueroa Casas — PRO — Santa Fe
Mónica Frade — Coalición Cívica — Buenos Aires
Andrea Freites — Unión por la Patria — Tierra del Fuego
Ana Carolina Gaillard — Unión por la Patria — Entre Ríos
Ignacio García Aresca — Encuentro Federal — Córdoba
Silvana Micaela Ginocchio — Unión por la Patria — Catamarca
Melina Giorgi — Democracia Para Siempre — Santa Fe
Diego A. Giuliano — Unión por la Patria — Santa Fe
José Glinski — Unión por la Patria — Chubut
Daniel Gollan — Unión por la Patria — Buenos Aires
Álvaro González — PRO — CABA
Gerardo Gustavo González — Coherencia — Formosa
Gustavo Carlos Miguel González — Unión por la Patria — Santa Cruz
Carlos Gutiérrez — Encuentro Federal — Córdoba
Ramiro Gutiérrez — Unión por la Patria — Buenos Aires
Itai Hagman — Unión por la Patria — CABA
Carlos Heller — Unión por la Patria — CABA
Bernardo José Herrera — Unión por la Patria — Santiago del Estero
Ricardo Herrera — Unión por la Patria — La Rioja
Ana María Ianni — Unión por la Patria — Santa Cruz
Rogelio Iparraguirre — Unión por la Patria — Buenos Aires
Pablo Juliano — Democracia Para Siempre — Buenos Aires
Máximo Carlos Kirchner — Unión por la Patria — Buenos Aires
Tomás Ledesma — Unión por la Patria — Entre Ríos
Aldo Leiva — Unión por la Patria — Chaco
Mónica Litza — Unión por la Patria — Buenos Aires
Osvaldo Llancafilo — MPN — Neuquén
Dante López Rodríguez — Unión por la Patria — Catamarca
Silvia Lospennato — PRO — Buenos Aires
Mónica Macha — Unión por la Patria — Buenos Aires
Facundo Manes — Democracia Para Siempre — Buenos Aires
Mario Manrique — Unión por la Patria — Buenos Aires
Varinia Lis Marín — Unión por la Patria — La Pampa
Juan Marino — Unión por la Patria — Buenos Aires
Germán Pedro Martínez — Unión por la Patria — Santa Fe
Gisela Marziotta — Unión por la Patria — CABA
Nicolás Massot — Encuentro Federal — Buenos Aires
Magalí Mastaler — Unión por la Patria — Santa Fe
Gladys Medina — Independencia — Tucumán
Roberto Mirabella — Defendamos Santa Fe — Santa Fe
Matías Molle — Unión por la Patria — Buenos Aires
María Luisa Montoto — Unión por la Patria — Santiago del Estero
Emilio Monzó — Encuentro Federal — Buenos Aires
Roxana Monzón — Unión por la Patria — Buenos Aires
Micaela Morán — Unión por la Patria — Buenos Aires
Cecilia Moreau — Unión por la Patria — Buenos Aires
Leopoldo Moreau — Unión por la Patria — Buenos Aires
María de los Ángeles Moreno — Producción y Trabajo — San Juan
Nilda Moyano — Unión por la Patria — Santiago del Estero
Estela Mary Neder — Unión por la Patria — Santiago del Estero
Lisandro Nieri — UCR — Mendoza
Sebastián Nóblega — Unión por la Patria — Catamarca
Paula Oliveto Lago — Coalición Cívica — CABA
Blanca Inés Osuna — Unión por la Patria — Entre Ríos
Pablo Outes — Innovación Federal — Salta
Marcela Marina Pagano — Coherencia — Buenos Aires
Sergio Omar Palazzo — Unión por la Patria — Buenos Aires
Liliana Paponet — Unión por la Patria — Mendoza
María Graciela Parola — Unión por la Patria — Formosa
Marcela Fabiana Passo — Unión por la Patria — Buenos Aires
Esteban Paulón — Encuentro Federal — Santa Fe
Gabriela Pedrali — Unión por la Patria — La Rioja
Juan Manuel Pedrini — Unión por la Patria — Chaco
Paula Andrea Penacca — Unión por la Patria — CABA
Julio Pereyra — Unión por la Patria — Buenos Aires
Miguel Ángel Pichetto — Encuentro Federal — Buenos Aires
Nancy Viviana Picón Martínez — Producción y Trabajo — San Juan
Lorena Pokoik — Unión por la Patria — CABA
Juan Carlos Polini — Democracia Para Siempre — Chaco
Luciana Potenza — Unión por la Patria — Buenos Aires
Carlos Facundo Prades — PRO — Santa Cruz
Agustina Lucrecia Propato — Unión por la Patria — Buenos Aires
Fabio José Quetglas — UCR — Buenos Aires
Florencio Randazzo — Encuentro Federal — Buenos Aires
Ariel Rauschenberger — Unión por la Patria — La Pampa
Roxana Reyes — UCR — Santa Cruz
Vilma Ripoll — MST-FITU — Buenos Aires
Jorge Rizzotti — Democracia Para Siempre — Jujuy
Ana Clara Romero — PRO — Chubut
Jorge Antonio Romero — Unión por la Patria — Corrientes
Yamila Ruiz — Innovación Federal — Misiones
Roberto Antonio Sánchez — UCR — Tucumán
Nancy Sand — Unión por la Patria — Corrientes
Leandro Santoro — Unión por la Patria — CABA
Natalia Silvina Sarapura — UCR — Jujuy
Sabrina Selva — Unión por la Patria — Buenos Aires
Vanesa Raquel Siley — Unión por la Patria — Buenos Aires
Guillermo Snopek — Unión por la Patria — Jujuy
Martín Soria — Unión por la Patria — Río Negro
Margarita Stolbizer — Encuentro Federal — Buenos Aires
Julia Strada — Unión por la Patria — Buenos Aires
Rodolfo Tailhade — Unión por la Patria — Buenos Aires
Danya Tavela — Democracia Para Siempre — Buenos Aires
Martín Alberto Tetaz — UCR — CABA
Pablo Todero — Unión por la Patria — Neuquén
Victoria Tolosa Paz — Unión por la Patria — Buenos Aires
Eduardo Toniolli — Unión por la Patria — Santa Fe
Alejandra Torres — Encuentro Federal — Córdoba
Eduardo Félix Valdés — Unión por la Patria — CABA
Daniel Vancsik — Innovación Federal — Misiones
Brenda Vargas Matyi — Unión por la Patria — Buenos Aires
Yolanda Vega — Innovación Federal — Salta
Pamela Fernanda Verasay — UCR — Mendoza
Alejandro Vilca — PTS-FITU — Jujuy
Luana Volnovich — Unión por la Patria — Buenos Aires
Hugo Yasky — Unión por la Patria — Buenos Aires
Pablo Raúl Yedlin — Unión por la Patria — Tucumán
Carolina Yutrovic — Unión por la Patria — Tierra del Fuego
Natalia Zabala Chacur — Unión por la Patria — San Luis
Oscar Zago — MID — CABA
Natalia Zaracho — Unión por la Patria — Buenos Aires
Christian Alejandro Zulli — Unión por la Patria — Corrientes
Quién votó en contra (67)
Sabrina Ajmechet — PRO — CABA
Lisandro Almirón — La Libertad Avanza — Corrientes
Pablo Ansaloni — La Libertad Avanza — Buenos Aires
Damián Arabia — PRO — CABA
María Fernanda Araujo — La Libertad Avanza — CABA
Martín Ardohain — PRO — La Pampa
Karina Ethel Bachey — PRO — San Luis
Nancy Ballejos — PRO — Entre Ríos
Beltrán Benedit — La Libertad Avanza — Entre Ríos
Bertie Benegas Lynch — La Libertad Avanza — Buenos Aires
Gabriela Besana — PRO — Buenos Aires
Alejandro Bongiovanni — PRO — Santa Fe
Gabriel Bornoroni — La Libertad Avanza — Córdoba
Mariano Campero — Liga del Interior Eli — Tucumán
Sergio Eduardo Capozzi — PRO — Río Negro
Pablo Cervi — Liga del Interior Eli — Neuquén
Facundo Correa Llano — La Libertad Avanza — Mendoza
María Florencia de Sensi — PRO — Buenos Aires
Romina Diez — La Libertad Avanza — Santa Fe
Nicolás Emma — La Libertad Avanza — CABA
José Luis Espert — La Libertad Avanza — Buenos Aires
Daiana Fernández Molero — PRO — CABA
Alida Ferreyra — La Libertad Avanza — CABA
Alejandro Finocchiaro — PRO — Buenos Aires
Carlos García — La Libertad Avanza — Chaco
Ricardo Garramuño — Somos Fueguinos — Tierra del Fuego
José Luis Garrido — Por Santa Cruz — Santa Cruz
Silvana Giudici — PRO — CABA
Gerardo Huesen — La Libertad Avanza — Tucumán
María Cecilia Ibañez — La Libertad Avanza — Córdoba
Fernando Adolfo Iglesias — PRO — CABA
Luciano Andrés Laspina — PRO — Santa Fe
Lilia Lemoine — La Libertad Avanza — Buenos Aires
Mercedes Llano — La Libertad Avanza — Mendoza
Lorena Macyszyn — La Libertad Avanza — Buenos Aires
Martín Maquieyra — PRO — La Pampa
Nadia Márquez — La Libertad Avanza — Neuquén
Álvaro Martínez — La Libertad Avanza — Mendoza
Nicolás Mayoraz — La Libertad Avanza — Santa Fe
Martín Menem — La Libertad Avanza — La Rioja
Gerardo Milman — PRO — Buenos Aires
Guillermo Montenegro — La Libertad Avanza — Buenos Aires
Francisco Monti — Liga del Interior Eli — Catamarca
Julio Moreno Ovalle — La Libertad Avanza — Salta
Paula Omodeo — CREO — Tucumán
Emilia Orozco — La Libertad Avanza — Salta
Santiago Pauli — La Libertad Avanza — Tierra del Fuego
José Peluc — La Libertad Avanza — San Juan
Luis Albino Picat — Liga del Interior Eli — Córdoba
Carolina Píparo — La Libertad Avanza — Buenos Aires
María Celeste Ponce — La Libertad Avanza — Córdoba
Manuel Quintar — La Libertad Avanza — Jujuy
Marilú Quiroz — PRO — Chaco
Cristian A. Ritondo — PRO — Buenos Aires
Laura Rodríguez Machado — PRO — Córdoba
Javier Sánchez Wrba — PRO — Buenos Aires
Juliana Santillán Juárez Brahim — La Libertad Avanza — Buenos Aires
Diego Santilli — PRO — Buenos Aires
Santiago Santurio — La Libertad Avanza — Buenos Aires
María Sotolano — PRO — Buenos Aires
Aníbal Tortoriello — PRO — Río Negro
José Federico Tournier — Liga del Interior Eli — Corrientes
César Treffinger — La Libertad Avanza — Chubut
Patricia Vásquez — PRO — Buenos Aires
Lorena Villaverde — La Libertad Avanza — Río Negro
Martín Yeza — PRO — Buenos Aires
Carlos Raúl Zapata — La Libertad Avanza — Salta
Abstenciones (2)
Ricardo Hipólito López Murphy — Republicanos Unidos — CABA
María Eugenia Vidal — PRO — CABA
Declaración de Emergencia en Pediatría
Quién votó a favor (181)
Oscar Agost Carreño – Encuentro Federal – Córdoba
Hilda Aguirre – Unión por la Patria – La Rioja
Manuel Ignacio Aguirre – Democracia Para Siempre – Corrientes
Ernesto “Pipi” Ali – Unión por la Patria – San Luis
Eugenia Alianello – Unión por la Patria – Chubut
Walberto Allende – Unión por la Patria – San Juan
Constanza María Alonso – Unión por la Patria – Buenos Aires
Marcela Antola – Democracia Para Siempre – Entre Ríos
Jorge Neri Araujo Hernández – Unión por la Patria – Tierra del Fuego
Lourdes Micaela Arrieta – Coherencia – Mendoza
Daniel Arroyo – Unión por la Patria – Buenos Aires
Alberto Arrua – Innovación Federal – Misiones
Ana Fabiola Aubone – Unión por la Patria – San Juan
Martín Aveiro – Unión por la Patria – Mendoza
Jorge Antonio Ávila – Encuentro Federal – Chubut
Héctor W. Baldassi – Pro – Córdoba
Karina Banfi – UCR – Unión Cívica Radical – Buenos Aires
Mario Barletta – Unidos – Santa Fe
Luis Eugenio Basterra – Unión por la Patria – Formosa
Atilio Benedetti – UCR – Unión Cívica Radical – Entre Ríos
Adolfo Bermejo – Unión por la Patria – Mendoza
Tanya Bertoldi – Unión por la Patria – Neuquén
Gabriela Besana – Pro – Buenos Aires
Emmanuel Bianchetti – Pro – Misiones
Gustavo Bordet – Unión por la Patria – Entre Ríos
Victoria Borrego – Coalición Cívica – Buenos Aires
Sofía Brambilla – Pro – Corrientes
Gabriela Brouwer de Koning – UCR – Unión Cívica Radical – Córdoba
Juan Fernando Brugge – Encuentro Federal – Córdoba
Santiago Cafiero – Unión por la Patria – Buenos Aires
Pamela Calletti – Innovación Federal – Salta
Marcela Campagnoli – Coalición Cívica – Buenos Aires
Mariano Campero – Liga del Interior ELI – Tucumán
Celia Campitelli – Unión por la Patria – Santiago del Estero
Florencia Carignano – Unión por la Patria – Santa Fe
Ana Carla Carrizo – Democracia Para Siempre – CABA
Soledad Carrizo – UCR – Unión Cívica Radical – Córdoba
Pablo Carro – Unión por la Patria – Córdoba
Sergio Guillermo Casas – Unión por la Patria – La Rioja
Carlos Daniel Castagneto – Unión por la Patria – Buenos Aires
Christian Castillo – PTS – Frente de Izquierda Unidad – Buenos Aires
Leila Chaher – Unión por la Patria – Jujuy
Jorge Chica – Unión por la Patria – San Juan
María Luisa Chomiak – Unión por la Patria – Chaco
Gabriel Felipe Chumpitaz – Futuro y Libertad – Santa Fe
Carlos Cisneros – Unión por la Patria – Tucumán
Julio Cobos – UCR – Unión Cívica Radical – Mendoza
Mariela Coletta – Democracia Para Siempre – CABA
Marcela Coli – Democracia Para Siempre – La Pampa
Carlos D’Alessandro – Coherencia – San Luis
Ricardo Daives – Unión por la Patria – Santiago del Estero
Natalia de la Sota – Encuentro Federal – Córdoba
Rodrigo de Loredo – UCR – Unión Cívica Radical – Córdoba
Mercedes de Mendieta – Izquierda Socialista FIT-Unidad – CABA
Agustín Domingo – Innovación Federal – Río Negro
Gabriela Beatriz Estévez – Unión por la Patria – Córdoba
Emiliano Estrada – Unión por la Patria – Salta
Eduardo Falcone – MID – Movimiento de Integración y Desarrollo – Buenos Aires
Mónica Fein – Encuentro Federal – Santa Fe
Agustín Fernández – Independencia – Tucumán
Carlos Alberto Fernández – Innovación Federal – Misiones
Elia Marina Fernández – Independencia – Tucumán
Ramiro Fernández Patri – Unión por la Patria – Formosa
Maximiliano Ferraro – Coalición Cívica – CABA
Mónica Frade – Coalición Cívica – Buenos Aires
Andrea Freites – Unión por la Patria – Tierra del Fuego
Ana Carolina Gaillard – Unión por la Patria – Entre Ríos
Ignacio García Aresca – Encuentro Federal – Córdoba
José Luis Garrido – Por Santa Cruz – Santa Cruz
Silvana Micaela Ginocchio – Unión por la Patria – Catamarca
Melina Giorgi – Democracia Para Siempre – Santa Fe
Diego A. Giuliano – Unión por la Patria – Santa Fe
José Glinski – Unión por la Patria – Chubut
Daniel Gollan – Unión por la Patria – Buenos Aires
Álvaro González – Pro – CABA
Gerardo Gustavo González – Coherencia – Formosa
Gustavo Carlos Miguel González – Unión por la Patria – Santa Cruz
Carlos Gutiérrez – Encuentro Federal – Córdoba
Ramiro Gutiérrez – Unión por la Patria – Buenos Aires
Itai Hagman – Unión por la Patria – CABA
Carlos Heller – Unión por la Patria – CABA
Bernardo José Herrera – Unión por la Patria – Santiago del Estero
Ricardo Herrera – Unión por la Patria – La Rioja
Ana María Ianni – Unión por la Patria – Santa Cruz
Rogelio Iparraguirre – Unión por la Patria – Buenos Aires
Pablo Juliano – Democracia Para Siempre – Buenos Aires
Máximo Carlos Kirchner – Unión por la Patria – Buenos Aires
Tomás Ledesma – Unión por la Patria – Entre Ríos
Aldo Leiva – Unión por la Patria – Chaco
Mónica Litza – Unión por la Patria – Buenos Aires
Osvaldo Llancafilo – Movimiento Popular Neuquino – Neuquén
Juan Manuel López – Coalición Cívica – Buenos Aires
Ricardo Hipólito López Murphy – Republicanos Unidos – CABA
Dante López Rodríguez – Unión por la Patria – Catamarca
Silvia Lospennato – Pro – Buenos Aires
Mónica Macha – Unión por la Patria – Buenos Aires
Facundo Manes – Democracia Para Siempre – Buenos Aires
Mario Manrique – Unión por la Patria – Buenos Aires
Varinia Lis Marín – Unión por la Patria – La Pampa
Juan Marino – Unión por la Patria – Buenos Aires
Germán Pedro Martínez – Unión por la Patria – Santa Fe
Gisela Marziotta – Unión por la Patria – CABA
Nicolás Massot – Encuentro Federal – Buenos Aires
Magalí Mastaler – Unión por la Patria – Santa Fe
Gladys Medina – Independencia – Tucumán
Roberto Mirabella – Defendamos Santa Fe – Santa Fe
Matías Molle – Unión por la Patria – Buenos Aires
María Luisa Montotto – Unión por la Patria – Santiago del Estero
Emilio Monzó – Encuentro Federal – Buenos Aires
Roxana Monzón – Unión por la Patria – Buenos Aires
Micaela Morán – Unión por la Patria – Buenos Aires
Cecilia Moreau – Unión por la Patria – Buenos Aires
Leopoldo Moreau – Unión por la Patria – Buenos Aires
María de los Ángeles Moreno – Producción y Trabajo – San Juan
Nilda Moyano – Unión por la Patria – Santiago del Estero
Estela Mary Neder – Unión por la Patria – Santiago del Estero
Sebastián Noblega – Unión por la Patria – Catamarca
José Núñez – Pro – Santa Fe
Paula Oliveto Lago – Coalición Cívica – CABA
Paula Omodeo – Creo – Tucumán
Blanca Inés Osuna – Unión por la Patria – Entre Ríos
Pablo Outes – Innovación Federal – Salta
Marcela Marina Pagano – Coherencia – Buenos Aires
Sergio Omar Palazzo – Unión por la Patria – Buenos Aires
Liliana Paponet – Unión por la Patria – Mendoza
María Graciela Parola – Unión por la Patria – Formosa
Marcela Fabiana Passo – Unión por la Patria – Buenos Aires
Esteban Paulón – Encuentro Federal – Santa Fe
Gabriela Pedrali – Unión por la Patria – La Rioja
Juan Manuel Pedrini – Unión por la Patria – Chaco
Paula Andrea Penacca – Unión por la Patria – CABA
Julio Pereyra – Unión por la Patria – Buenos Aires
Miguel Ángel Pichetto – Encuentro Federal – Buenos Aires
Nancy Viviana Picón Martínez – Producción y Trabajo – San Juan
Lorena Pokoik – Unión por la Patria – CABA
Juan Carlos Polini – Democracia Para Siempre – Chaco
Luciana Potenza – Unión por la Patria – Buenos Aires
Carlos Facundo Prades – Por Santa Cruz – Santa Cruz
Agustina Lucrecia Propato – Unión por la Patria – Buenos Aires
Fabio José Quetglas – UCR – Unión Cívica Radical – Buenos Aires
Florencio Randazzo – Encuentro Federal – Buenos Aires
Ariel Rauschenberger – Unión por la Patria – La Pampa
Verónica Razzini – Futuro y Libertad – Santa Fe
Roxana Reyes – UCR – Unión Cívica Radical – Santa Cruz
Vilma Ripoll – MST – Frente de Izquierda y Trabajadores Unidad – Buenos Aires
Jorge Rizzotti – Democracia Para Siempre – Jujuy
Ana Clara Romero – Pro – Chubut
Jorge Antonio Romero – Unión por la Patria – Corrientes
Yamila Ruiz – Innovación Federal – Misiones
Roberto Antonio Sánchez – UCR – Unión Cívica Radical – Tucumán
Nancy Sand – Unión por la Patria – Corrientes
Leandro Santoro – Unión por la Patria – CABA
Natalia Silvina Sarapura – UCR – Unión Cívica Radical – Jujuy
Sabrina Selva – Unión por la Patria – Buenos Aires
Vanesa Raquel Siley – Unión por la Patria – Buenos Aires
Guillermo Snopek – Unión por la Patria – Jujuy
Martín Soria – Unión por la Patria – Río Negro
Margarita Stolbizer – Encuentro Federal – Buenos Aires
Julia Strada – Unión por la Patria – Buenos Aires
Rodolfo Tailhade – Unión por la Patria – Buenos Aires
Danya Tavela – Democracia Para Siempre – Buenos Aires
Martín Alberto Tetaz – UCR – Unión Cívica Radical – CABA
Pablo Todero – Unión por la Patria – Neuquén
Victoria Tolosa Paz – Unión por la Patria – Buenos Aires
Eduardo Toniolli – Unión por la Patria – Santa Fe
Alejandra Torres – Encuentro Federal – Córdoba
José Federico Tournier – Liga del Interior ELI – Corrientes
Eduardo Félix Valdés – Unión por la Patria – CABA
Daniel Vancsik – Innovación Federal – Misiones
Brenda Vargas Matyi – Unión por la Patria – Buenos Aires
Yolanda Vega – Innovación Federal – Salta
María Eugenia Vidal – Pro – CABA
Alejandro Vilca – PTS – Frente de Izquierda Unidad – Jujuy
Luana Volnovich – Unión por la Patria – Buenos Aires
Hugo Yasky – Unión por la Patria – Buenos Aires
Pablo Raúl Yedlin – Unión por la Patria – Tucumán
Carolina Yutrovic – Unión por la Patria – Tierra del Fuego
Natalia Zabala Chacur – Unión por la Patria – San Luis
Oscar Zago – MID – Movimiento de Integración y Desarrollo – CABA
Natalia Zaracho – Unión por la Patria – Buenos Aires
Christian Alejandro Zulli – Unión por la Patria – Corrientes
Quién votó en contra (60)
Sabrina Ajmechet – Pro – CABA
Lisandro Almirón – La Libertad Avanza – Corrientes
Pablo Ansaloni – La Libertad Avanza – Buenos Aires
Damián Arabia – Pro – CABA
María Fernanda Araujo – La Libertad Avanza – CABA
Martín Ardohain – Pro – La Pampa
Martín Arjol – Liga del Interior ELI – Misiones
Nancy Ballejos – Pro – Entre Ríos
Beltrán Benedet – La Libertad Avanza – Entre Ríos
Bertie Benegas Lynch – La Libertad Avanza – Buenos Aires
Alejandro Bongiovanni – Pro – Santa Fe
Gabriel Bornoroni – La Libertad Avanza – Córdoba
Pablo Cervi – Liga del Interior ELI – Neuquén
Facundo Correa Llano – La Libertad Avanza – Mendoza
María Florencia De Sensi – Pro – Buenos Aires
Romina Diez – La Libertad Avanza – Santa Fe
Nicolás Emma – La Libertad Avanza – CABA
José Luis Espert – La Libertad Avanza – Buenos Aires
Daiana Fernández Molero – Pro – CABA
Alida Ferreyra – La Libertad Avanza – CABA
Alejandro Finocchiaro – Pro – Buenos Aires
Carlos García – La Libertad Avanza – Chaco
Ricardo Garramuño – Somos Fueguinos – Tierra del Fuego
Silvana Giudici – Pro – CABA
Gerardo Huesen – La Libertad Avanza – Tucumán
María Cecilia Ibañez – La Libertad Avanza – Córdoba
Fernando Adolfo Iglesias – Pro – CABA
Lilia Lemoine – La Libertad Avanza – Buenos Aires
Mercedes Llano – La Libertad Avanza – Mendoza
Lorena Macyszyn – La Libertad Avanza – Buenos Aires
Martín Maquieyra – Pro – La Pampa
Nadia Márquez – La Libertad Avanza – Neuquén
Álvaro Martínez – La Libertad Avanza – Mendoza
Nicolás Mayoraz – La Libertad Avanza – Santa Fe
Martín Menem – La Libertad Avanza – La Rioja
Gerardo Milman – Pro – Buenos Aires
Guillermo Montenegro – La Libertad Avanza – Buenos Aires
Francisco Monti – Liga del Interior ELI – Catamarca
Julio Moreno Ovalle – La Libertad Avanza – Salta
Emilia Orozco – La Libertad Avanza – Salta
Santiago Pauli – La Libertad Avanza – Tierra del Fuego
José Peluc – La Libertad Avanza – San Juan
Luis Albino Picat – Liga del Interior ELI – Córdoba
Carolina Píparo – La Libertad Avanza – Buenos Aires
María Celeste Ponce – La Libertad Avanza – Córdoba
Manuel Quintar – La Libertad Avanza – Jujuy
Marilú Quiróz – Pro – Chaco
Cristian A. Ritondo – Pro – Buenos Aires
Laura Rodríguez Machado – Pro – Córdoba
Javier Sánchez Wrba – Pro – Buenos Aires
Juliana Santillán Juárez Brahim – La Libertad Avanza – Buenos Aires
Diego Santilli – Pro – Buenos Aires
Santiago Santurio – La Libertad Avanza – Buenos Aires
María Sotolano – Pro – Buenos Aires
Aníbal Tortoriello – Pro – Río Negro
César Treffinger – La Libertad Avanza – Chubut
Patricia Vásquez – Pro – Buenos Aires
Lorena Villaverde – La Libertad Avanza – Río Negro
Martín Yeza – Pro – Buenos Aires
Carlos Raúl Zapata – La Libertad Avanza – Salta
Abstenciones (1)
Karina Ethel Bachey – Pro – San Luis