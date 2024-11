Victoria Villarruel le respondió a Lilia Lemoine luego de que se refiriera a ella como “Bichacruel” Luego de varios días de silencio tras las declaraciones de Javier Milei, la vicepresidente reapareció en las redes sociales para reaccionar al apodo en su contra que utilizó la diputada nacional,

La vicepresidente, Victoria Villarruel, hizo su primera aparición pública en las redes sociales luego de haberse transformado en tema de debate entre los dirigentes y militantes de La Libertad Avanza (LLA). Mientras que se mantiene esquiva a responder a la entrevista del presidente Javier Milei, en donde aseguró que no tenía incidencia en la toma de decisiones y la señaló por estar más cerca de la casta, reaccionó al apodo que la diputada Lilia Lemoine utilizó para referirse a ella.

Varios días después de que el jefe de Estado blanqueara el distanciamiento político que tendría con su segunda al mando, la titular de la Cámara de Senadores comentó sobre el “Bichacruel”, la manera que eligió la legisladora para nombrarla cuando le consultaron sobre la interna.

Todo surgió como una respuesta a una usuaria de la red social X que había mencionado que ese término habría sido inventado por los militantes kirchneristas. “Es una genialidad y que a Villarruel le encanta”, aseguró la autora de la publicación, a quien la vicepresidente confesó: “Debo decir que me da mucha gracia que me llamen así”.

De esta manera, la dirigente negó que el mismo le generara algún tipo de malestar, debido a que consideró que “es un sobrenombre épico, lástima que se le ocurrió a los K, pero me genera una sonrisa”. No obstante, evitó referirse a Lemoine, con quien quebró su relación desde que la diputada la acusó por no haberse pronunciado sobre el escándalo por la visita de los diputados a los genocidas presos en la cárcel de Ezeiza.

Desde ese punto de inflexión, Lemoine hizo público su enfado con la vicepresidente, a quien acusó de haber intentado imponer su agenda en varias ocasiones. Meses más tarde, la relación continuaría en los mismos términos. Una muestra de eso fueron las declaraciones que realizó durante una entrevista para el canal de streaming Laca, en donde profundizó sus críticas y hasta llegó a compararla con Cristina Fernández de Kirchner.

“Yo fui un poco más brusca con ‘Bichacruel’. Si fuera mi vecina, no seríamos amigas, tampoco sería amiga de Cristina. Cristina es más leal, es chorra, pero no traicionó a su partido y a la gente que la llevó al poder”, disparó la legisladora al ratificar que “hubo una traición y lo están viendo todos ahora, estaban las señales en el cielo, pero teníamos problemas muy graves y no podíamos estar ocupándonos de eso”.

En este sentido, la legisladora apuntó que “ella estaba dispuesta a separase del Gobierno lo que fuera necesario para no sufrir el costo político, como fue con las marchas universitarias. Primero se había puesto del lado de la educación pública y cuando vio que perdía popularidad el reclamo porque eran curros, ahí lo empezó a atacar”. Asimismo, le recriminó: “Cobra 8 millones y medio de pesos por mes, viáticos y tiene asesores para trabajar en el senado y hacer sonar la campanita. Es lo único que le pedimos”.

El cuestionamiento hacia la lealtad que tendría Villarruel para con La Libertad Avanza y, más precisamente con Javier Milei, se esparció producto de la entrevista con Esteban Trebucq en LN+, en donde afirmó que “Villarruel no tiene ningún tipo de injerencia en la toma de decisiones. No participa de las reuniones de Gabinete. Decidió no participar. Hace mucho que decide no participar en las reuniones de Gabinete”.

“El diálogo es lo que se necesita institucionalmente para cumplir con nuestros roles”, remarcó el jefe de Estado al tomar distancia política de Villarruel. “Ella en su visión, en muchas de las cosas que nosotros hacemos está más cerca del círculo rojo, de lo que ella llama la alta política, y lo que nosotros llamamos la casta”, sentenció.