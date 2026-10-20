[VIDEOS] Tensión en el subte porteño: detuvieron a los metrodelegados Claudio Dellecarbonara y Facundo Heredia y hay paro total

El subte porteño quedó completamente paralizado este martes luego de la detención de los metrodelegados Claudio Dellecarbonara y Facundo Heredia durante una protesta en la estación Juan Manuel de Rosas, cabecera de la Línea B. Tras el procedimiento policial, el gremio resolvió interrumpir las seis líneas y el Premetro y advirtió que la medida continuará hasta que ambos trabajadores recuperen la libertad.

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El conflicto comenzó durante una apertura de molinetes impulsada por la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP). Según el sindicato, la protesta se originó por una sanción aplicada a un trabajador que considera “abusiva” y por la falta de diálogo con la empresa.

Durante la medida intervino personal de la Policía de la Ciudad. Las imágenes difundidas muestran momentos de tensión y forcejeos antes de que Dellecarbonara y Heredia fueran reducidos y esposados . Fuentes policiales indicaron que la actuación estuvo vinculada con la apertura de molinetes y puertas de emergencia.

VIDEOS | El momento de la detención de Claudio Dellecarbonara y Facundo Heredia en la Línea B

Luego de conocerse las detenciones, la AGTSyP extendió inmediatamente la protesta a toda la red. Desde alrededor de las 10 de la mañana quedaron interrumpidas las líneas A, B, C, D, E y H, además del Premetro , lo que obligó a miles de pasajeros a buscar medios alternativos para trasladarse.

El sindicato denunció una situación de “persecución y criminalización de la protesta” y sostuvo que los trabajadores habían realizado una medida pacífica. En un comunicado firmado por su secretario general, Néstor Segovia, y la secretaria de Organización, Virginia Bouvet, reclamó la liberación inmediata de los detenidos.

COMUNICADO | Metrodelegados exigió la liberación de Dellecarbonara y Heredia

“No habrá servicio de Subte hasta la inmediata liberación de los compañeros detenidos”, advirtió la organización gremial, que también exigió el “cese de la represión”.

Sin horario para la normalización

El conflicto permanecía abierto y no había un horario confirmado para la reanudación del servicio. La continuidad del paro quedó atada a la situación de Dellecarbonara y Heredia, mientras el gremio mantenía su decisión de no normalizar la red hasta que ambos fueran liberados.

La tensión venía creciendo desde el día anterior, cuando los metrodelegados habían declarado el estado de alerta por la participación de empresas tercerizadas en tareas que, según denunciaron, corresponden a trabajadores del subte.

La protesta localizada inicialmente en la Línea B derivó así en dos metrodelegados detenidos y un paro total en las seis líneas y el Premetro, sin una hora prevista para el restablecimiento del servicio.