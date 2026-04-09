Ausentismo escolar: en San Juan, tres de cada diez alumnos faltaron a clases más de 15 días en un año

El ausentismo escolar es un problema estructural que impacta de lleno en el aprendizaje del alumnado. Siendo un inconveniente que se registra en todas las regiones del país, según un informe de Argentinos por la Educación, San Juan se encuentra entre las tres provincias con menor nivel de ausentismo.

El informe titulado “Ausentismo: ¿qué sabemos acerca de cuánto faltan los estudiantes de secundaria?”, analiza la magnitud y evolución de la ausencia de los estudiantes en las aulas, obtenido por los cuestionarios de las pruebas PISA del 2022 y Aprender del 2024. Teniendo en cuenta esto, los datos son anteriores a la implementación del boleto estudiantil gratuito en San Juan, que llevó a una reducción del 20% de faltas que registraba el Ministerio de Educación de la provincia durante la última semana de cada mes, conforme señalaron desde la cartera en octubre del año pasado.

Desglosando los datos, la situación de San Juan no es tan compleja como la registrada en otras jurisdicciones. Conforme indicó el operativo Aprender 2024, el 51% de los alumnos del último año de secundaria declaró haber acumulado 15 o más inasistencias hasta octubre a nivel nacional; mientras que en San Juan el porcentaje fue del 29%, es decir, por debajo de la media nacional.

Si se hace foco en la provincia, puntualmente en los alumnos del último año de secundaria del 2024 (con faltas declaradas a octubre de ese año), el 2% de los adolescentes que completaron los cuestionarios señalaron que no faltaron ni una vez. Por su parte, el 21% indicó que faltó menos de 5 veces y el 47% señaló no haber ido a la escuela de 5 a 14 veces.

Por su parte, el 19% se ausentaron de 15 a 19 días; el 8% de los alumnos señaló haber faltado de 20 a 29 días; y el 3% más de 30 días.

image (31) Fuente: Ausentismo: ¿qué sabemos acerca de cuánto faltan los estudiantes de secundaria?, de Argentinos por la Educación

Si bien los datos de la provincia están por debajo de la media nacional, en torno a los porcentajes de inasistencia acumulada en más de 15 faltas, San Juan pasó del 2023% en 2022 al 29% en 2024. Sin duda lo que se pueda ver reflejado posterior al boleto estudiantil gratuito en San Juan será indispensable a la hora de analizar el impacto de la medida en la formación del alumnado sanjuanino.

image (32) Fuente: Ausentismo: ¿qué sabemos acerca de cuánto faltan los estudiantes de secundaria?, de Argentinos por la Educación

“A pesar de la magnitud del fenómeno, el informe advierte que Argentina aún carece de un sistema consolidado de datos nominales abiertos sobre inasistencias escolares. La información disponible proviene en gran medida de los autorreportes de los propios estudiantes. Esto limita las posibilidades de monitorear el problema con mayor precisión y de diseñar políticas basadas en evidencia”, afirman los autores del informe.

Datos nacionales sobre el ausentismo en las aulas

Tomando la información que refleja el informe, el 51% de los alumnos del último año de secundaria declaró haber acumulado 15 o más inasistencias hasta octubre del 2024.

Buenos Aires encabezó el ranking con un 66% de estudiantes que acumularon al menos 15 faltas, secundado por la Ciudad de Buenos Aires (59%), Tierra del Fuego (55%) y La Pampa (54%).

En el otro extremo, Santiago del Estero (28%), y Jujuy (30%) se sumaron a San Juan como las tres provincias con los niveles más bajos de ausentismo, según lo informado por los estudiantes.

Motivos de inasistencia