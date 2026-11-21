Barracas Central dio un golpe fuerte en los playoffs del Torneo Clausura 2026. El equipo dirigido por Damián Ayude venció este sábado por 1-0 a Defensa y Justicia en el estadio Norberto “Tito” Tomaghello y consiguió la clasificación a los cuartos de final.

La diferencia llegó a los 29 minutos del primer tiempo , cuando Norberto Briasco apareció por arriba y conectó de cabeza un centro de Iván Tapia para superar a Matías Borgogno. Ese tanto terminó siendo suficiente para que el conjunto de Barracas se llevara la clasificación de Florencio Varela.

Defensa intentó reaccionar durante el complemento y buscó el empate que le permitiera mantener abierta la serie, pero no logró quebrar a un Barracas que sostuvo la ventaja y cerró el partido con el boleto a la siguiente instancia.

El Guapo había llegado a los octavos después de terminar quinto en la Zona B con 26 puntos , producto de siete victorias, cinco empates y cuatro derrotas. Además, venía de cerrar la fase regular con un triunfo 2-0 sobre Racing.

Defensa y Justicia, en cambio, había clasificado cuarto en la Zona A con 28 unidades , pero llegaba golpeado luego de perder frente a Boca en la última fecha y quedar además sin clasificación a las copas internacionales de 2027.

La localía no alcanzó para el equipo de Julio Vaccari, que quedó eliminado en su primer compromiso de los playoffs, mientras Barracas prolongó su temporada y se metió entre los ocho mejores del campeonato.

Quién puede ser el próximo rival de Barracas

En los cuartos de final, Barracas Central deberá enfrentar al ganador del cruce entre Rosario Central y Gimnasia de Mendoza, que jugarán este domingo desde las 16.

Los cuartos se disputarán durante el fin de semana del 29 de noviembre, a partido único y en la cancha del equipo mejor ubicado durante la fase regular. Las semifinales están previstas para el fin de semana del 6 de diciembre, mientras que la final se jugará el 12 de diciembre en La Plata.