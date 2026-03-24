Barreal: temor por el tránsito veloz en una calle clave y que se cobró la vida de seis mascotas en dos semanas

Es la Calle San Martín en Barreal, Calingasta, por donde transitan camiones, colectivos y vehículos en general a gran velocidad, según los vecinos.

Vecinos de Barreal temen por la alta velocidad con la que transitan los vehículos por Calle San Martín y que le ocasionó la muerte a varias mascotas.

‘A mis hijos no los dejo salir ni a la vereda por miedo a que los atropellen. Esta calle se convirtió en un peligro’, dijo María Miranda, vecinas de Barreal, en Calingasta que vivió en carne propia las consecuencias de la alta velocidad con que circulan los vehículos en esta arteria clave donde murieron varias mascotas atropelladas por esta causa.

En dos semanas, al menos 6 mascotas de las familias que viven sobre la Calle San Martín, en la localidad calingastina de Barreal murieron atropelladas. Anoche, lamentablemente, le tocó el turno a ‘Tadeo’, el perro de María Miranda, la vecina que aún no se repone de la angustia que vivió junto a sus hijos el viernes pasado cuando un vehículo que transitaba a más de 60 kilómetros por hora atropelló a ‘Taka’, su gato, dejándolo mal herido.

calle san martin 'Taka', el gato de María Miranda, fue atropellado en la Calle San Martín, en Barreal, por la alta velocidad con la que transitan los vehículos.

‘La verdad que lamentamos mucho la perdida de nuestras mascotas en estas últimas semanas. Al menos 6 murieron atropelladas en dos semanas. Pero, mucho más me preocupo por mis hijos y los demás niños que van a la escuela que queda sobre la Calle San Martín y donde los conductores no bajan la velocidad ni siquiera porque hay una escuela’, dijo María.

La vecina contó que sobre esta calle se encuentra la Escuela Juan Pedro Esnaola , la sede de Gendarmería, un gimnasio, un polideportivo, un gimnasio y el Centro Cultural Municipal donde los niños asisten para aprender música y danzas. ‘No se trata de una zona deshabitada donde se puede circular a la velocidad que se le da la gana a cada uno. Hay mucho movimiento de gente caminando desde que amanece hasta que termina el día’, dijo la mujer.