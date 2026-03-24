Barreal: temor por el tránsito veloz en una calle clave y que se cobró la vida de seis mascotas en dos semanas

‘A mis hijos no los dejo salir ni a la vereda por miedo a que los atropellen. Esta calle se convirtió en un peligro’, dijo María Miranda, vecinas de Barreal, en Calingasta que vivió en carne propia las consecuencias de la alta velocidad con que circulan los vehículos en esta arteria clave donde murieron varias mascotas atropelladas por esta causa.
En dos semanas, al menos 6 mascotas de las familias que viven sobre la Calle San Martín, en la localidad calingastina de Barreal murieron atropelladas. Anoche, lamentablemente, le tocó el turno a ‘Tadeo’, el perro de María Miranda, la vecina que aún no se repone de la angustia que vivió junto a sus hijos el viernes pasado cuando un vehículo que transitaba a más de 60 kilómetros por hora atropelló a ‘Taka’, su gato, dejándolo mal herido.
‘La verdad que lamentamos mucho la perdida de nuestras mascotas en estas últimas semanas. Al menos 6 murieron atropelladas en dos semanas. Pero, mucho más me preocupo por mis hijos y los demás niños que van a la escuela que queda sobre la Calle San Martín y donde los conductores no bajan la velocidad ni siquiera porque hay una escuela’, dijo María.
La vecina contó que sobre esta calle se encuentra la Escuela Juan Pedro Esnaola , la sede de Gendarmería, un gimnasio, un polideportivo, un gimnasio y el Centro Cultural Municipal donde los niños asisten para aprender música y danzas. ‘No se trata de una zona deshabitada donde se puede circular a la velocidad que se le da la gana a cada uno. Hay mucho movimiento de gente caminando desde que amanece hasta que termina el día’, dijo la mujer.
La circulación a alta velocidad se da durante el día, aunque en la noche y madrugada se potencia, según contó María. Y esos son los momentos más peligrosos para las mascotas. ‘Esta calle es muy transitada por camionetas y camiones mineros que se dirigen a Pachón tan rápido que a veces no los podés distinguir. También circula muy rápido el colectivo de la empresa El Triunfo que no frenan si se les atraviesa un perro o un gato. El temor es que atropellen a un niño’, dijo María.
Plan de acción de los vecinos en Barreal
La vecina dijo que ya le plantearon esta situación al delegado de la Municipalidad de Calingasta, en Barreal, y la posibilidad de hacer reductores de velocidad, pero que no recibieron ninguna respuesta. Pero, que no se van a quedar con los brazos cruzados. Agregó que los vecinos presentarán una nota a la Policía para que intervengan con operativos de control de velocidad, por lo menos.