Brutal choque: un automovilista murió decapitado tras impactar desde atrás a un tractor

El hecho ocurrió en la ruta provincial 77 en Miramar. Investigan si los rollos de pastura taparon las luces y provocaron el brutal choque

Un jubilado de 76 años murió decapitado en el acto tras chocar con su automóvil contra un tractor agrícola en la ruta provincial 77, a la altura del paraje Santa Irene, a pocos kilómetros de Miramar, en lo que las primeras investigaciones atribuyen a una cadena de irregularidades que terminó en tragedia.

El siniestro ocurrió el lunes por la noche, alrededor de las 20, en la localidad bonaerense. Según pudo saber Infobae, el vehículo involucrado era un Volkswagen Voyage que impactó por alcance contra un tractor Deutz. El vehículo agrícola circulaba con un pinche doble enganchado en la parte trasera, un dispositivo metálico utilizado para transportar rollos de pastura compactada destinada a hacienda.

Los peritos que trabajaron en el lugar determinaron que esos mismos rollos tapaban por completo las luces traseras del tractor, lo que habría impedido que el conductor del Voyage advirtiera la presencia de la maquinaria sobre la calzada.

La fuerza del impacto tuvo consecuencias fatales: uno de los pinches metálicos golpeó la cabeza del automovilista y le provocó la decapitación, con muerte instantánea. La identidad de la víctima, oriunda de Miramar, no fue difundida.

A las irregularidades en la carga y el equipamiento del tractor se sumó otra falta grave: el hombre que lo conducía no contaba con licencia habilitante para conducir maquinaria agrícola y, además, circulaba de noche, una práctica expresamente prohibida por la Ley Nacional de Tránsito para ese tipo de vehículos cuando no reúnen las condiciones de seguridad y señalización requeridas, según precisó La Capital.