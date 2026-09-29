Buscan a un hombre de 85 años que fue visto por última vez este lunes en San Juan

Juan Amador Fernández, de 85 años, fue reportado como desaparecido el 29 de septiembre. Es de contextura mediana, mide 1,68 metros y tiene ojos marrones.

El programa provincial San Juan Te Busca emitió una alerta para solicitar colaboración de la comunidad en la búsqueda de Juan Amador Fernández, de 85 años, cuyo extravío fue denunciado este lunes 29 de septiembre.

Según la información difundida por las autoridades, Fernández es de nacionalidad argentina, tiene contextura física mediana, pesa aproximadamente 70 kilos y mide 1,68 metros. Tiene cabello blanco, ojos marrones, boca chica y labios delgados.

Al momento de su desaparición vestía un pantalón de gimnasia negro, un saco de lana tejido de color blanco y zapatillas grises. También llevaba consigo un saco de lana tejido de color blanco, según consta en la alerta oficial.