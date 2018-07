Señor director:



El jueves último tuve que ir hasta el aeropuerto Domingo Faustino Sarmiento, en la zona de Las Chacritas, departamento 9 de Julio, a dejar a unos familiares que tenían que viajar a Buenos Aires. El ingreso a la calle que conduce hasta la estación, desde Ruta 20, no resultó tan complicado porque en cierta forma tiene un canalizador que ayuda en la circulación de los vehículos. Sólo tuve que tener cuidado al cruzar la vía, y percatarme de que no viniera nadie desde el Este, pero lo logré sin mayores inconvenientes. El problema fue mayor cuando emprendí el regreso. Venía circulando por la calle interna y de repente me encontré con la salida hacia la Ruta 20, en momento que por esta vía circulaba una gran cantidad de automotores, alguno de ellos camiones de gran porte.



El sector no está bien señalizado y, para colmo, hay una serie de desprolijidades que hacen que la zona se vea un tanto precaria.



Recordé que en ese sector se ensayaron varios diseños de derivadores de tránsito con malos resultados y que se llegó a modificar en varias ocasiones el trazado en busca de hacerlo más eficiente.



En síntesis, creo que no se trata de una entrada digna para un aeropuerto internacional, cuando se está buscando mejorar su infraestructura para posibilitar a un mayor número de personas volar desde San Juan hacia distintos puntos del país y el exterior.





Juan Carlos Martínez DNI 14.973.965