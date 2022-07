Las actrices y personalidades del mundo del teatro vinculadas a la obra "Dos locas de remate" lamentaron el accidente ocurrido el domingo en el Teatro Plaza, ubicado en la localidad mendocina de Godoy Cruz, que dejó 23 heridos, tres de ellos de gravedad. Verónica Llinás, protagonista de la obra junto a Soledad Silveyra, publicó en su cuenta de Twitter: "No podemos creer aún lo que vivimos. Nuestro público, nuestro querido público, que nos esperaba para sacarse fotos, aplastados por el auto. Imágenes dantescas que no se borrarán nunca de nuestra memoria ni de nuestro corazón. Acompañamos todo lo que pudimos hasta que nos sacaron". Por su parte, Soledad Silveyra declaró a la señal TN: "Estoy destruida, se metió un auto y atropelló a toda la gente. Fue horrible. nunca me imaginé ver algo así. Nos quedamos adentro con el dueño del teatro sacándonos la foto si no hubiésemos estado ahí con la gente". En su cuenta de Twitter, el productor de la obra que se realiza en el Teatro Plaza, Juan Manuel Caballé, posteó: "Lo que vivimos fue una tragedia. Quiero agradecerles a todos los que nos están llamando para saber cómo estamos. Hay muchos heridos y de gravedad. Nuestro apoyo a cada familia. Lamentamos mucho lo sucedido".



Desde la cuenta de Multiteatro Comafi (@multiteatro), del empresario Carlos Rottemberg, se publicó que "las actrices están bien pero muy impactadas y conmovidas".



El siniestro ocurrido antenoche en el teatro Plaza de Godoy Cruz, Mendoza, reabre un debate recurrente: los frentes de las salas de espectáculos deben estar liberados, sin automóviles estacionados mientras el público permanece en el lugar, a fin de evitar una inesperada evacuación.



Agencia Télam