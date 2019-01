Señor director:



Las altas temperaturas nos tienen muy mal a todos los seres vivos que habitan la provincia. Por tal motivo, creo que sería conveniente que las autoridades provinciales, a través del Departamento de Hidráulica, permitan que el agua de regadío circule sin excepción, por todas las acequias del Gran San Juan como dentro de la Capital. El motivo, al menos es para que el arbolado público reciba agua como también para que los ciudadanos puedan regar las plantas y no usar el agua potable para tal fin. También para regar las calles que no están asfaltadas e incluso para jugar con el agua, ya que son muchas las personas que tampoco tienen acceso a clubes o no tienen, al menos, una pileta de lona para mojarse y bajar la temperatura corporal. Estamos en una situación extrema de calor. Los municipios también tienen que colaborar como todos los vecinos en limpiar las acequias para que circule agua. Creo que todos los sanjuaninos vamos a coincidir en peticionar a las autoridades para que tomen decisiones por el bien común de todos los ciudadanos. Y, este es un buen motivo, teniendo en cuenta la salud pública.



Martín Damonte DNI 13.810.588