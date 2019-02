Señor director:



Hace poco, viajando por Aerolíneas Argentinas, presencié en varios vuelos momentos incómodos. Vi a los niños más chiquitos que viajaban en el avión que estaban ansiosos de que les tocara su turno, intrigados por lo que se estaba repartiendo en ese carrito ajustado que viajaba por el pasillo. Pero al llegar a su asiento, se quedan con las manos vacías. No había refrigerio para ellos. Personal de la empresa, muy bien vestidos, con peinados impecables, iban silenciosamente salteando a los chiquitos que viajaban en la falda de sus padres o bien indicando con una incómoda y gran sonrisa roja con dientes blancos que ellos "no estaban incluidos en el servicio de alimentación". Estos chicos que tienen la suerte de viajar en avión, no pasan hambre y la normativa de 1 (un) alfajor por asiento, queda en una anécdota. Pero me detengo pensando en las personas que diseñan este tipo de políticas en la aerolínea del estado... el orden de los valores, los límites del ahorro, ¿hasta dónde llegarían en honor a la rentabilidad? ¿cuándo perdieron la empatía? Y que ojalá no ocupen otro tipo de cargos en Aerolíneas. Esos niños que hoy no pagan un pasaje común, pero que ustedes llevan y traen de un lugar a otro, que caminan inquietos por los pasillos de sus aviones o duermen en los brazos de sus padres: ¡existen! No ignoren a la infancia.





Daniela Cangialosi DNI 31.642.957