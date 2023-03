Señor director:

Todos los días me dirijo a mi trabajo en bicicleta. Utilizo las ciclovías que están en las avenidas Las Heras y 25 de Mayo. Cuando iba por la mencionada en primer término, un auto particular estaba estacionado en plena bicisenda, impidiendo el paso de los ciclistas. También por esta avenida, casi al llegar al cementerio de la Capital, un taxi estaba en infracción. No había ningún policía que advirtiera esta falta a eso de las 14.15 horas de ayer. Es de esperar que no se produzcan este tipo de hechos que son habituales, pero de los cuales nadie se queja. Y, que el auxiliar de la Justicia haga algo con respecto a estas infracciones.



Federico Moritán

DNI 10.819.201