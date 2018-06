Señor director:



El domingo 13 de mayo, sobre las 20, fui a un cajero automático. Apurada hice el trámite y regresé a casa. Con sorpresa, desazón y preocupación, noto que me faltaba la tarjeta y el monedero donde guardo el documento. Entonces volví al Banco. No encontré lo que buscaba . Un muchacho me ayudó para obtener el teléfono donde radicar la denuncia de la tarjeta. Regresé. Tomé el teléfono. Marqué el número indicado. La voz grabada me indicaba el camino a seguir: "Por extravío o robo marque 1''. Cuando iba a marcar: "rin - rin'', sonó el timbre. Miro por la ventana y un señor me mostraba el monedero. -Perdone, dijo, lo abrí para ver el contenido. Yo no salía de mi asombro, alegría y alivio. -Tiene su dinero, preguntó. -Si, respondió, gracias, gracias. Señor, ¿su nombre? -Sergio Rivero. -¿Cómo puedo agradecerle? -Si encuentra una tarjeta, entréguela a su dueño, respondió.





Beatriz Brignone - DNI 4.426.715