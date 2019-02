Señor director:



Conociendo de su buena predisposición, ejecutividad, trascendencia e impacto positivo en instalar los temas de la mesa de debates de las principales preocupaciones y políticas públicas provinciales, es que recurro a la prestigiosa sección Opinión, de DIARIO DE CUYO, para poner de manifiesto mi siguiente preocupación. Circulando habitualmente sobre calle Abraham Tapia, metros al Este de Acceso Sur, hace unos días observé nuevamente, a pesar de haberlo denunciado ya en este medio, un desagradable hecho, que malogra los resultados de la tan anhelada por décadas, forestación y parquización de la Avenida de Circunvalación y el Acceso Sur a la ciudad Capital. En este lugar está instalada una mega verdulería, con letrina incluida, y su anexo de carro choripanero, que da un mal aspecto al otrora hermosa rotonda y, obviamente, contribuye a la suciedad y proliferación de todo tipo de insectos y alimañas. Además me pregunto, ¿pagarán impuestos como cualquiera de los comercios vecinos?, ¿estarán habilitados por el Ministerio de Salud, Bomberos y Municipalidad correspondiente?



Me pregunto también; ¿qué pensarán cuando los ven los turistas nacionales e internacionales?



Lo triste o grave que ya no es patrimonio exclusivo de la intersección de estas arterias, sino todo lo contrario. Es común ver lo mismo, por ejemplo, en la intersección de Acceso Norte y Benavídez y otros solares. Me pregunto nuevamente: ¿nuestros políticos y gobernantes de turnos querrán transformar nuestros accesos y avenidas en nuevas "saladitas"? Es bueno saberlo y confirmar esta decisión política, porque frente al cierre de comercios tradicionales, tal vez vean en este tipo de emprendimientos marginales una nueva alternativa de generación de inversiones y empleos; como lo fueron en algún momento, los parripollos, propiciados por el ex gobernador Alfredo Avelín.





Marcelo Sánchez Vieyra DNI 20.608.507