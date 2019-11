Señor director:



¿Qué hubiera sucedido de no haberse modificado la sabia Constitución de 1853 con la reforma de 1994, nacida del "Pacto de Olivos''?. Antes de esa reforma y consensuada entre peronistas y radicales, la sabia (repito) Constitución de 1853 habilitaba un colegio electoral, se elegían electores y no directamente candidatos para la elección de presidente y vice, en reparticiones de vice, en reparticiones proporcionales según la cantidad de votantes en cada jurisdicción. Quiero pedir a algunos de los analistas políticos que pueblan los canales de televisión y radios se tomen el trabajo de computar los resultados de las últimas elecciones según las normas de la vieja Constitución para poder apreciar si los resultados son los mismos. Con la reforma de 1994 ya no interesa (a nivel nacional) ganar en Tierra del Fuego, Santa Cruz, Chubut, Río Negro, Neuquén, etc. Con ganar en la Matanza alcanza y sobra. Allí está una de las trampas que trae la nueva Constitución, la otra, el tercer senador por la "minoría'', ¿cuál minoría?, otra concesión de los que concibieron este "engendro''. No recuerdo que nadie haya alzado la voz sobre este punto en su momento, quizá recién lo advirtieron con los hechos consumados, ahora es tarde para lamentos. La Constitución de los Estados Unidos, en la que se inspiraron nuestros constituyentes de 1853, aún mantiene el colegio electoral, a pesar de sus múltiples enmiendas eso no se modificó y por eso Donald Trump resultó electo, aunque no haya sido el más votado. Solo para pensar.



Graciela Mónica Simoni y Miguel Rado

[email protected]