La nota titulada "problemas que genera la contaminación sonora" por un lector llamado Mario E. García García me llevó no sólo a coincidir con él sino también a compartir una anécdota que alguna vez me contó mi abuelo que, siendo esta la realidad que atravesamos parece casi un mito o utopía. Corrían los años 60 cuando al viajar con su mujer por las calles céntricas de San Juan, era común y rutinario si se quiere, que los bomberos de la provincia frenaran cada vehículo a su paso con el objetivo de controlar con el decibelímetro, quien pasaba los 60 decibeles era multado. Estaba prohibido que sonidos innecesarios como éste y la bocina dentro del casco urbano contaminaran el ambiente y molestaran a los vecinos del barrio. Quien hacía ruido, en peores circunstancias iba preso. Ha pasado medio siglo y estamos cada vez peor, siguen los ataques del humano contra el medio ambiente.

