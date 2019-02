Señor director:



Estoy convencido que cada uno desde su lugar y sus posibilidades puede darle algo a esta sociedad. Esto beneficia a distintas personas y sobre todo a uno mismo. Desde el año pasado soy dador voluntario de sangre en el Iphem (Instituto Provincial de Hemoterapia) y me gustaría compartir mi experiencia, a fin de mejorar algunos aspectos, para atraer al donante, que se sienta a gusto y sobre todo, que tenga ganas de volver. En las ocasiones que fui, noté la escasez de donantes voluntarios, por lo que además de las campañas de concientización es fundamental que una vez tomada la decisión, esta persona esté motivada para donar nuevamente. Un aspecto negativo importante es la demora en el proceso de la extracción, perder la mitad de la mañana (o más), no es una manera de alentar a esta persona entusiasta. Se lo pone al mismo nivel del que viene a dar sangre por un familiar o amigo y debería tener prioridad. Luego de dejar medio litro de sangre, irse con la panza satisfecha es un aspecto más que importante. El desayuno es pobre y servido con descartables. El ambiente también debe estar acorde al objetivo de la visita, el televisor puesto en canales de noticias, no es agradable. La ambientación del lugar, entre otros. La idea es disponer positivamente la sangre que uno va a entregar para optimizar los resultados. Por supuesto hay aspectos destacables: la atención del personal, siempre atenta y dispuesta, y la limpieza es impecable. Me extraña no tengan un banco de datos de donantes, al menos esa es la información que dispongo. Espero con esto aportar para un mejor servicio, más donantes y con eso, más vida.