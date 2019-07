Señor director:



La Municipalidad de la Ciudad de San Juan comunica que durante el receso invernal, el Servicio de Estacionamiento Controlado, (Eco), sólo funcionará de acuerdo al siguiente esquema desde el miércoles 10 hasta el día 20 de julio: en la mañana de lunes a viernes: desde calle Caseros (Incluida) a calle Catamarca (Incluida) y de Av. Libertador (No se tarifa) a Av. Córdoba (Incluida). En la tarde de lunes a viernes: desde calle Av. Rioja (Incluida) a calle Sarmiento (Incluida) y de calle Av. Libertador (No se tarifa) a calle Santa Fe (Incluida). Además, se aclara que en ambos turnos, la cobertura en Av. Ignacio de la Roza será desde Av. Rawson a calle Catamarca (Incluida). Sábados 13 y 20 de julio: desde Av. Rawson (Incluida) hasta Av. Alem (Incluida) y desde Av. Libertador (No se tarifa) a calle Av. Córdoba (Incluida). El día lunes 22 de julio, finalizado el receso invernal, el Servicio de Estacionamiento Controlado Eco, retomará su cobertura habitual.



Gabriel García

Prensa - Municipalidad de la Ciudad de San Juan