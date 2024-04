Señor director:

En primero lugar quiero agradecer a DIARIO DE CUYO, por ser el medio de comunicación que se ocupa de lo verdaderamente importante para la vida en San Juan y el país. En este caso, pude observar con tristeza y la vez fastidio, cómo la arboleda pública está en una severa crisis. Hay ejemplares secos y enfermos en todas partes. No hay excepciones. Todos los departamentos de la provincia están con árboles desatendidos por la mano del hombre. Dicen que para muestra sólo hace falta un botón. Por eso le cuento que hace unos días fui con mi familia a pasear a Zonda. Cuando transitaba por el boulevard de avenida José Ignacio de la Roza, desde la salida del Jardín de los Poetas hasta La Bebida, todos los árboles están secos (foto). Parece que desde hace años, no recibieron agua, según vecinos de la zona. Creo que tanto el Gobierno Provincial como municipios y todos los ciudadanos debemos unirnos para cuidar la arboleda que nos queda, reforestar y mantener con vida los ejemplares. Es de esperar que las decisiones a tomar no sean demasiado tarde.



Catalina Morales

DNI 10.682.189